– Koronakrisen gjør oss redde, lei oss og fortvilet. Vi vil instinktivt beskytte våre nærmeste. Men dette er en krise vi aldri har opplevd før. Da må vi holde hjertet varmt og hodet kaldt.

Dette skriver dirstrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) i Nationen. Hun er bekymret over splittelsen og fiendskapet som har oppstått i forbindelse med tiltakene mot coronaviruset.

– Mye ser mørkt ut. Men én ting er sikkert: Vi skal gjennom dette. Og vi skal gjennom det sammen. Da må vi stå sammen også gjennom krisen.

Hun nevner blant annet «søringkarantenen» og hytteforbudet som har vært høylydt diskutert, ikke alltid like saklig. Helleland påpeker at vi bør ta inn over oss at det er gode argumenter på begge sider av disse sakene. Samtidig er hun glad for at folk tross alt følger pålegg fra myndighetene.

Hun avslutter med en oppfordring til samhold:

– Når koronaepidemien er over skal hyttefolket og lokalbefolkningen igjen møtes. Vi skal sitte sammen i skiheisen. Møtes på lokalbutikken og si hei til hverandre i skisporet. Da må vi alle jobbe for dempe konfliktene.

– Det er selvsagt lov med debatt. Men utskjelling og mistenkeliggjøring av andres motiver er aldri noen god idé. Da forsinker vi det vi alle ønsker: Å få hverdagen tilbake. En hverdag der nord og sør, bygd og by, og hytteeiere og lokalbefolkning sammen skaper et godt samfunn. Jeg gleder meg til den dagen.