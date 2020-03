annonse

Norge var sårbart da koronaviruset traff landet, mener leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Nå vil han gjennomgå den samlede beredskapen.

– Så snart denne krisen roer seg, må vi gå gjennom situasjonen og sikre at totalberedskapen er på plass for det tilfelle at vi rammes på nytt, sier Vedum til VG.

Han mener det haster å få svar på om Norge har nok mat i tilfelle en internasjonal krise, om det finnes livsviktige legemidler og utstyr, om det er nok sykehussenger og om det finnes planer for kriseproduksjon dersom noen varer ikke kan importeres.

Vedums forslag om en kommisjon for å gjennomgå totalforsvaret av Norge ble stemt ned for to år siden. Nå vil Sp-lederen foreslå det på nytt, skriver VG.