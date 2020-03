annonse

I USA og Kina holdes mor og nyfødt atskilt hvis mor er smittet med koronavirus. Norsk barnelegeforening anbefaler det motsatte, men vil avveie risikoen.

Det er Aftenposten som skriver om Norsk barnelegeforening (NBF) sin nye veileder om hvordan man skal behandle en koronasyk mor som nettopp har født barn.

Barnelegene mener det ikke er god nok grunn til å innføre et tiltak der man rutinemessig skiller mor og barn rett etter fødsel. Begrunnelsen er at det er et inngripende tiltak, og at det foreløpig er få holdepunkter for at koronaviruset og covid-19 gir alvorlig sykdom hos nyfødte.

– Man må avveie risikoen for alvorlig sykdom hos barnet på den ene siden mot belastningen og de negative helseeffektene av å skille foreldre og nyfødte på den andre siden, heter det.

Fredag kom det imidlertid et tillegg om at omstendigheter rundt enten mors eller barns helse kan gjøre at faktorene vektlegges annerledes.

«Familier som likevel uttrykker sterkt ønske om at barnet skal holdes atskilt fra syk mor etter fødsel, skal i den grad det er praktisk mulig høres. Barnet må da fortrinnsvis kunne ivaretas på barsel av den andre forelderen eller av et annet familiemedlem», heter det.