annonse

annonse

– Hvordan sikres politiet mot coronasmitte fra asylsøkere?, det er et av mange spørsmål Dansk Folkeparti krever svar på fra den danske regjeringen.

Peter Skaarup, som er gruppeleder i Dansk Folkeparti, mener regjeringen opererer med stor grad av lukkethet omkring asylsøkere og coronaviruset, skriver Den Korte Avis og refererer til flere spørsmål Skaarup har sendt ministere i Folketinget.

– Blir asylsøkere satt i karantene etter ankomst til Center Sandholm, sett i lys av at de potensielt kan ha Covid-19 viruset i sig, i og med at de har reist gjennom flere høyrisikoland og antakelig har vært i tett kontakt med svært mange mennesker underveis, selv om de ikke ved ankomst Danmark viser symptomer?, spør han helseministeren.

annonse

Skaarup etterlyser samtidig overfor helseministeren svar på om om ansatte ved interneringsanlegget Center Sandholm har tilstrekkelig kunnskap om og sikkerhetsutstyr knyttet til viruset.

Les også: Danmarks regjering vil forby flere enn to personer å møtes

Bekymret for politiet

Selv om grensene inn til Danmark er lukket kommer det fortsatt asylsøkere til landet, og de fleste slippes inn. Det er bevoktede grenser, og det er politiet som møter de asylsøkende.

annonse

Peter Skaarup er bekymret for hvordan politiet beskyttes, når de skal ta imot asylsøkere, som kommer fra land der viruset har hatt spredning.

Politiet er en viktig aktør for å få samfunnet til å henge sammen, sier Dansk Folkepartis gruppeleder og han etterlyser praktiske og regelmessige sider ved politiets mottak av asylsøkere, og Skaarup spør blant annet:

– Blir asylsøkerne testet på Covid-19 ved grensen, når de kommer til Center Sandholm, eller blir de i det hele tatt testet?

Les også: Danmark: Vil ha dobbeltstraff for kriminelle, som utnytter corona-situasjonen

Ber regjeringen redegjøre for beredskap dersom mange politifolk smittes

annonse

Den Korte Avis skriver at Skaarup hos justisministeren etterlyser hvilke rutiner det er for å rense en politibil etter transport av en Covid-19-smittet person, og han vil vite hvordan politipersonalet beskyttes under transporten mot selv å bli smittet av asylsøkere med Covid-19.

– Hvordan sikrer politiet sine medarbeidere generelt mot smitte fra Covid-19, sett i det perspektiv, at politiet er en viktig for å få samfunnet til å henge sammen, og blant annet skal holde ro og orden?

– Har politipersonell en mer direkte adgang til å bli undersøkt for Covid-19-smitte, nettopp for at smitten ikke spres til større deler av politistyrken, da de normalt sett er en medarbeidgruppe, som ofte jobber tett sammen?

Og helt til sist spør Peter Skaarup justisministeren:

– Finnes det en særskilt kriseplan, i tilfelle politiet i stor eller større grad blir smittet med Covid-19?

Dansk Folkepartis gruppeleder har bedt om å få svar på sine spørsmål tirsdag kommende uke, melder Den Korte Avis.