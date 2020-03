annonse

annonse

NHO mener koronaloven må brukes dersom kommunene ikke letter på lokale koronarestriksjoner. Svært uklokt, advarer KS.

Dagen etter regjeringens innstendige oppfordring om å lette på lokale karantener, er det så langt bare noen få kommuner, deriblant Sykkylven , som har varslet at de vil lempe på sine restriksjoner.

Tvert imot varsler flere kommuner at de nå heller vil stramme inn eller fortsette med sine særregler.

annonse

Mandag vedtok Bardu kommune at karantenegrensen nå skal gå så langt nord som mellom Nordland og Trøndelag, melder NRK. Flere kommuner, blant dem Tromsø, Bodø, Værøy og Fauske, var også raskt ute og erklærte at de vil fortsette med den såkalte «søringkarantenen».

NHO reagerer

Etter mye fram og tilbake ble regjeringen søndag til slutt enig med NHO, LO og KS om formuleringene i en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler. Det var først ventet at regjeringen ville forby lokale karanteneregler, men etter et fire timer langt krisemøte ble det klart at veilederen ikke vil være rettslig bindende for kommunene.

Regjeringen ga samtidig klar beskjed om at de ikke anbefaler at kommunene innfører egne regler.

NHO truet på sin side med å gå til Stortinget hvis den nye veilederen ville vise seg å ikke virke.

annonse

– Dette må funke. Hvis ikke, vil vi gå til regjeringen og Stortinget og be dem bruke koronaloven, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid under fremleggelsen.

I en epost til NTB skriver Almlid at han er overrasket over at noen kommuner velger å stramme til, når det er har kommet en så tydelig melding fra både organisasjonene og regjeringen.

– Det er viktig at friske folk får komme seg til og fra jobb, slik at de bedriftene som kan holde hjulene i gang får muligheten til det. Stans i en bedrift får store ringvirkninger, og betyr raskt stans i andre bedrifter som allerede er presset, skriver han.

Tvang kan skade tilliten

Kommunenes interesseforening KS advarer sterkt mot å tvinge gjennom nasjonale regler dersom kommunene ikke følger opp.

– Det vil være en veldig uklok tilnærming som kan være skadelig for tilliten, sier KS-leder Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

annonse

– Den spesielle situasjonen vi er i nå, krever nær samhandling og tillit. Vi har et mangfoldig land der det kan være ulike situasjoner som oppstår, som krever lokale tilpasninger. Det er derfor kommunene er gitt en så stor myndighet på smittevernområdet, sier Gram.

– Vi har tro på at dialog og samarbeid vil gi best resultat både når det gjelder smittevernbekjempelse og næringslivets behov, sier Gram.

Han sier veilederen er godt mottatt ute i kommunene fordi den slår fast at det er kommunene selv som har myndighet til å bestemme, samtidig som den gir god veiledning til de løpende vurderingene som må gjøres.