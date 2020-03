annonse

annonse

Innvandrerdominerte forsteder i Frankrike vil unntas fra de strenge karantenereglene i landet, ifølge lekket kommunikasjon fra innenriksdepartementet.

I korrespondanse lekket til media instrueres ansvarlige myndigheter av det franske innenriksdepartementet om å ikke opprettholde de samme drakoniske karantenereglene i utsatte områder, som ellers i Frankrike.

Det er magasinet Le Canard enchaîné som har kommet over og publisert intern kommunikasjon i regjeringen. Saken er siden omtalt i flere franske og internasjonale medier.

I et lekket brev kommer innenriksministerens statssekretær Laurent Nunez med følgende formaning:

«Det er ingen prioritet å opprettholde nedstegning i visse nabolag og å stoppe samlinger.»

Les også: Politiet i Paris mister kontrollen – klarer ikke å håndheve corona-karantenen i innvandrerghettoer

Vil unngå sosial uro

I en lekket videokonferanse ble en av innenriksministerens nærmeste hørt idet han forklarte for andre medarbeidere at opprettholdelsen av begrensninger av folks bevegelsesfrihet og stenging av butikker kunne lede til sosial uro.

En regional tjenesteperson sa seg så enig i at butikker som er stengt i andre deler av Frankrike bør tillates å holde åpent i «fattigere områder», for å bevare roen.

Angrep på nødetater

Ambulanser og politi blir ofte angrepet når de besøker franske forsteder i tjeneste. Som vi har sett i Sverige, så er det en normal praksis å starte branner for å lokke til seg utrykningskjøretøy og nødetater, som man siden angriper.

Threat Alert in Paris, France…

Migrants attack police and refuse to comply with Chinese Coronavirus Quarantine – just like in Germany!

It is delusional to think that these individual will EVER comply with ANY rules -Globalists already new this.

READ: https://t.co/OIQJJ1rbel pic.twitter.com/I6ub8ZCOqG

— Amy Mek (@AmyMek) March 19, 2020