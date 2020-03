annonse

Den nordiske motstandsbevegelsen avlyser sin planlagte demonstrasjon i Uppsala i Sverige 1. mai i år på grunn av faren for coronasmitte.

SVT Nyheter melder at Den nordiske motstandsbevegelsen ikke ønsker å demonstrere den 1. mai i år, slik de har gjort de senere årene.

Årsaken til avlysningen er at de ikke vil risikere at deltakerne smittes med coronavirus, og ikke på grunn av at man overskrider grensen for maksimalt tillatt antall deltakere. I Sverige er denne grensen satt til 50 personer.

NMR hadde søkt om tillatelse til 300 deltakere, men hadde ennå ikke mottatt godkjenning, før det ble besluttet å avlyse, rapporterer SVT Nyheter.

I fjor ble det bråk mellom NMR og motdemonstranter, da rundt 60 medlemmer i Den nordiske motstandsbevegelsen deltok med 1. mai-arrangement.

I år har også Socialdemokratene og Vänsterpartiet innstilt sine 1. mai-arrangementer, og markerer dagen digitalt.