En skole på Oslo øst tillater at tilknyttet personell bruker niqab i friminutt. På spørsmål fra Document, om hva Kunnskapsdepartementet akter å gjøre med lovbruddet, svarer departementet at forbudet mot ansiktsdekkende plagg ikke gjelder i friminutt, siden det ikke er en undervisningssituasjon.

Forbudet mot ansiktsdekkende hodeplagg skal visst bare gjelde elever og personer med undervisningsoppgaver. De fritar foreldre og frivillige som bistår i lek og sosial aktivitet i friminuttene fra forbudet mot niqab, som loven i praksis er.

Det er med all respekt å melde, bare tull. Kunnskapsdepartementet skyter seg selv i foten, og kan få store problemer med en slik holdning – som bryter med opplæringsloven. For kjenner man departement, politikere og kommuner rett, vil det sitte ekstremt langt inne å gå tilbake på noe de har bestemt seg for. Selv om det er et lov- og tillitsbrudd.

Er ikke elevene på skole i friminuttet?

Det departementet gjør er å skille mellom skole og fritid i skoletiden. Men det bryter med tanken om at skole ikke bare er faglig lærdom. Den norske skolen har i mange tiår vært en arena der sosialisering og sosial opplæring har stor plass. Både i klasserommet og i friminuttet. Det er jo derfor lærerne går vakt og passer på.

Kunnskapsdepartementet skiller også mellom profesjonelle og amatører. Men alt skjer i regi av skolen. Frivillige lekevakter går rundt med skolens vester. Man formoder at de må forholde seg til alle andre lover enn akkurat den med niqab. Selvsagt har de undertegnet papirer om taushetsplikt og annet. Og et skille mellom profesjonelle og uutdannede er i praksis umulig å gjennomføre i dag, så skrikende er behovet for flere utdannede lærere, gitt at det fødes flere og flere i landet.

Såkalte lekevakter får jobbe med Niqab på Bjørndal skole. Et bilde fra storefri viser at praksisen gjelder. Hvis departementet, kommunen og skolen mener dette er greit, så har de samtidig definert friminuttet, særlig det lange storefri, ut av hva skolen har ansvar for. Hva hadde skjedd om noen skyldte på at det ikke var opplæring i storefri, og at det slik var lov å mobbe? Eller bruke vold? Dette blir jo særdeles viktig etter den nye mobbeloven som tredde i kraft for to år siden. Føler eleven seg mobbet, så må det settes i gang en prosess. Hva om noen følte seg mobbet eller fryst ut av at voksenpersonen i skolegården ikke vil vise ansiktet sitt?

Storefri og andre friminutt er selvsagt skole. En vanlig elev på barneskolen har i løpet av en uke opptil fem timer friminutt, mot fire timer norsk. For å ta en sammenligning. En av lærerens oppgaver i løpet av skoleuken er å gå rundt med en vest, bruke all kunnskap hun har om psykologi, pedagogikk og praktisk kjennskap til elevene som går på skolen. Det er selvsagt ikke tilfeldig hvor en smart lærer befinner seg i skolegården. En god pedagog beveger seg i nærheten av potensielle problemer, vet om farene på forhånd. Står klar, på en passe avstand, går inn om det er nødvendig.

Det er et skrikende behov for flere lærere i Norge. Derfor får for tiden alle som fullfører en master som lektor, 50 000 kroner i avslag på lånet fra lånekassen, om de fullfører og består på normert tid. I virkelighetens grisgrendte Norge er det ennå mange lærere som ikke har utdanning ut over videregående skole. Men de må selvsagt forholde seg til lovverket for det.

En tilpasset lov for islam

Eneste argument som da gjenstår, er at lekevaktene kanskje ikke får betalt for jobben. Det fremkommer ikke av saken. Men heller ikke Donald Trump tar betalt for jobben sin. Og for å dra det ut i det absurde (som det jo allerede er): Om noen av oss 40+ hadde tilbudt våre tjenester for Vålerenga eller Brann, sagt vi kunne spille gratis i Eliteserien, og de faktisk hadde tatt imot tilbudet; hadde vi da fått amnesti mot røde og gule kort? Kunne vi ha spilt med bar overkropp og løpt rundt og skremt motstanderen med en vuvuzela?

Nei, det er alltid mulig å endre på prinsipper når det er Islam som dytter på det norske samfunnet. Det skjer en helt åpen islamisering. Trikset er å gjøre små forandringer i det skjulte, skylde på at dette gjelder jo bare et individ, det blir neppe et stort samfunnsproblem, må vite.

Problemet er presedens. Når noe blir tillatt og får lov til å holde på, så kan en annen gjøre det. En tredje gjøre det. Og når mange nok har gjort det lenge nok, vil de kanskje bli spurt av skolene om å være leksehjelp inne. Men tror du de det gjelder kommer til å ta av seg niqaben frivillig da? Nei da får man bare tilsløre loven enda litt mer. Og enda litt mer. Helt til Islam er fornøyd.

Men islam blir aldri fornøyd. Ikke før liberalismen har pløyd vekk fornuften, så de kan legge bønneteppet på slagmarken og sette rompa i været. Men er vi ikke sterkere i troen på logikk enn det, så får vi bare som fortjent.