En konfrontasjon mellom innbyggerne i de kinesiske naboprovinsene Jiangxi og Hubei brøt ut fredag 27. mars på en bro som forbinder territoriene over elven Yangtse.

Epoch Times melder at noen dager etter at den to måneder lange karantenen av coronavirus-episenteret Hubei hadde blitt løftet, ble befolkningen fortsatt nektet å komme inn i naboprovinsen Jiangxi av lokale innbyggere og politi, som hadde satt opp et sjekkpunkt på broen for å holde dem vekk.

– Gå Hubei, gå Hubei!, ropte lokalbefolkningen fra Jiangxi i det folk fra Hubei forsøkte å komme seg inn i provinsen deres.

– De stopper alle fra Hubei, og vi kunne ikke komme inn selv om vi prøvde. Politiet var forberedt på å banke folk opp. De ville ikke høre på fornuft, sa Xu en innbygger fra Hubei, til den kinesiskspråklige utgaven av The Epoch Times.

Konfrontasjonen startet fra rundt klokken 8 om morgenen og fortsatte utover dagen til sen ettermiddag, opplyser lokale innbyggere.

Konfrontasjon

Innbyggerne fra Hubei var rasende over sjekkpunktet og situasjonen eskalerte fort. De ropte, gikk løs på politiet fra naboprovinsen og veltet flere kjøretøy, men Jiangxi-siden lot seg ikke skremme.

Med støtte fra hvert sitt lokale politi, sirkulerer det flere videoer på internett som at viser beboere og politifolk fra Hubei og Jiangxi går i tottene på hverandre. Flere forskjellige videoer viser politifolk som blir slått med sine egne skjold, og politibiler som har blitt veltet.

Minst fem politioffiserer fra Jiangxi-siden og to politifolk fra Hubei-siden ble skadet, ifølge en politirapport som har blitt lekket på kinesiske sosiale medier.

Diskriminering

Myndighetene i Hubei, hjem til rundt 60 millioner kinesere, fjernet reisebegrensningene i regioner utenfor Wuhan 25. mars, slik at innbyggerne kunne forlate provinsen så lenge de har et «grønt kort» – for å bekrefte at de er i god helse.

På tross av friskmeldingen av provinsen, rapporteres det om fiendtlighet og diskriminering overfor Hubei-innbyggere overalt i Kina, drevet av frykt for viruset. Migrantarbeidere fra Hubei har funnet det vanskelig å riste av seg dette stigmaet når de kommer tilbake på jobb i andre regioner i Kina.

– Vi blir satt i karantene og mobbet når vi går ut, sa Xu fra Hubei.

Et titalls migrantarbeidere som Xu kjenner til, hadde forsøkt å få arbeid siden karantenen ble opphevet, men uten hell.

– Når ordet Hubei ble nevnt, blir de umiddelbart avslått, forklarte hun.

