annonse

annonse

Åpent brev fra CLINTEL (Organisasjonen Climate Intelligece) i anledning COVID-19-pandemien

Leksjon i ydmykhet – uforutsigbare naturkrefter forandrer verden

Verden står midt oppe i en alvorlig helsekrise. I dag møter verdens befolkning en underlig nødsituasjon; en helsekrise i form av COVID-19-pandemien. Verdens folk trenger nå et håp om en levelig og god framtid. Vi finner det derfor særdeles upassende at en multi-milliard-kroners grønn ny handlingsplan (Green New Deal) befinner seg på bordet til verdensledere som Antonio Guterres i FN, og Frans Timmermans i EU.

annonse

Deres eksellenser, sammenliknet med COVID-19 er klimaendringer et ikke-eksisterende problem. Det er utelukkende basert på computermodeller, og befinner seg langt inn i framtiden. Med den akutte helsekrisen, må deres oppmerksomhet rettes mot menneskers behov i dag. Vær så snill, ikke fortsett å presse målet om nullutslipp på verdens land, i en tid hvor verden må håndtere en dødelig global krise. Ja, det eksisterer en krise, men den handler på ingen måte om klima.

Mens modige leger og sykepleiere redder mange menneskers liv, burde klimaalarmister og klimarealister stoppe å sloss, tre ut av sin egen skygge, og arbeide sammen mot det dødelige viruset. I disse vanskelige tider passer ydmykhet oss alle best. Som et første steg må de midler som er avsatt til den nye grønne handlingsplanen, omdirigeres og investeres i et bedre helsesystem. I dette arbeidet må mange bli med. Historien forteller oss at en pandemi liknende COVID-19 kommer til å gjenta seg. Vi må være bedre forberedt.

Nullutslipp – umulig og uønsket

De siste 150 årene har vist at rimelig og pålitelig energi er nøkkelen til offentlig helse, gode sanitære løsninger, utdanning og velstand. Den samme perioden viser også at mer CO 2 er gunstig for naturen. Denne gassen gjør kloden grønnere, og øker våre avlinger. Hvorfor ser verdens ledere bort fra disse fakta? En grønn handlingsplan peker i motsatt retning av hva vi har opplevd gjennom et halvannet århundre med utvikling. De politiske prioriteringer som følger denne grønne satsingen, vil senke menneskers livskvalitet, gjennom å presse kostbar og tvilsom energiteknologi ned på sine borgere.

COVID-19 kombinert med nullutslipp – et utilgivelig feiltrinn

I dag brukes tusenvis av milliarder av kroner på å forhindre at utallige firmaer og virksomheter går konkurs. Det trengs enorme summer for å få økonomiene på fote, når den tid kommer at epidemien ligger bak oss. CLINTELs meget sterke råd til verdens ledere er: For å holde liv i den globale økonomien, unngå å øke landenes statsgjeld. Invester midlene fra den grønne handlingsplanen i tiltak som dekker grunnleggende behov hos folk og samfunn. Kall det gjerne en COVID-19 REKONVALISERINGSPLAN. Vær klar over at i dagens virkelige krise, er målet om reduserte utslipp av CO 2 kontraproduktivt.

annonse

CLINTELs råd for framtiden: Kjemp mot virus, ikke CO 2

Verden beveger seg mot åpen global økonomi, og ti milliarder mennesker. Vi må prioritere betydelige investeringer i et globalt helsesystem, som gjør pandemier mindre katastrofale. Med eksistensen av COVID-19 må klimaalarmister og klimarealister erkjenne at global oppvarming er et ikke-eksistensielt problem. Derfor: Stopp kampen, kom ut av hver deres skygge, og arbeid sammen mot det dødelige viruset. I den livsviktige kampen vi nå befinner oss, trenger vi hverandre.

Deres eksellenser. Vis nå ansvar ovenfor klodens befolkning. Stopp planene om den nye grønne handlingsplanen. Denne grønne politikken vil dytte økonomien lenger inn i en resesjon. Vær så snill, ikke bruk tusenvis av milliarder kroner til å subsidiere tvilsomme lavkarbonteknologier, som peker mot avskoging som et resultat av satsing på biodrivstoff, mens tusener av mennesker dør. Bruk disse enorme summene til å forbedre helsesystemet omkring på kloden. I CLINTELs COVID-19 REKONVALISERINGSPLAN, foreslår vi å utstede obligasjoner for å investere i et globalt overvåkingssystem, som kan varsle eksperter om viktige endringer i befolkningsgruppers helsesituasjon, over hele kloden.

Med vennlig hilsen CLINTELs ambassadører:

Nobel Laureate Professor Ivar Giaever Norway/USA

Professor Guus Berkhout The Netherlands

Professor Reynald Du Berger French speaking Canada

Terry Dunleavy New Zealand

Viv Forbes Australia

Professor Jeffrey Foss English speaking Canada

Jens Morton Hansen Denmark

Morten Jødal Norway

Professor Demetris Koutsoyiannes Greece

Rob Lemeire Dutch speaking Belgium

Professor Richard Lindzen USA

Professor Henri A. Masson French speaking Belgium

Professor Ingemar Nordin Sweden

Jim O’Brien Republic of Ireland

Professor Ian Plimer Australia

Douglas Pollock Chile

Professor Alberto Prestininzi Italy

Professor Benoît Rittaud France

Dr. Thiago Maia Brasil

Professor Fritz Vahrenholt Germany

The Viscount Monckton of Brenchley United Kingdom

En video med Michelle Stirling kan sees her.

annonse

Den verdensomspennende klimarealistiske organisasjonen CLINTEL har en deklarasjon som for tiden undertegnet av 840 forskere og profesjonelle innen klimaområdet.

Brevet ovenfor er nettopp sendt til verdens viktigste beslutningstakere.