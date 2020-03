annonse

Et flertall av partiene på Stortinget skal være klare til å gi norske kommuner flere milliarder kroner ekstra til å betale sine koronautgifter.

Det kan være snakk om så mye som ti milliarder kroner i konkrete pengeløfter, men størrelsen på beløpet er ennå ikke avklart, forklarer kilder tett på prosessen til NTB.

Halvparten av pengene skal gå til å hjelpe kriserammede bedrifter, mens stortingsflertallet ser for seg å bruke den andre halvparten på å få opp aktiviteten i økonomien igjen. Det kan skje gjennom å sørge for økt etterspørsel i kommunene etter varer og tjenester etter at krisen er over.

Forhandler

Partiene på Stortinget forhandler om krisepakken regjeringen la fram sist fredag, den tredje i rekken.

Målet er en enighet innen tirsdag, da saken skal behandles i Stortinget.

Tidligere har norske kommuner fått konkrete løfter om at de skal få dekket sine koronautgifter, men mange fester ikke lit til dette før de faktisk ser pengene. Derfor kan formuleringene bli strammet opp i forhandlingene som nå pågår, i tillegg til at det blir lagt konkrete milliarder på bordet.

Kollektivtrafikk

NHO, NAF og norske fylkeskommuner har ropt varsku om at kollektivtilbudet flere steder blir hardt rammet av sviktende passasjergrunnlag. Flere partier ønsker at kompensasjon til kollektivselskapene skal bli en del av pakken til kommuner og fylkeskommuner.

Samtidig har reisearrangørene ropt varsku og advart om konkurser hvis ikke Stortinget kommer med en egen pakke for dem.