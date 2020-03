annonse

En ivrig Resett-leser ga 10.000 kroner til Resett i mars. Han sier han sparer masse penger på å være i selvpålagt karantene og vil gi «overskuddet» til kampen for ytringsfriheten.

Tiltakene for å begrense coronavirusets spredning har gitt mange en mer usikker økonomi. Det gjelder bedrifter, men også enkeltindivider.

Også i Resett er vi naturligvis bekymret. Vi har gått med underskudd fra oppstart og frem til 2019, men hadde håpet at det ble balanse i 2020. Siden det er leserne som holder oss i gang, er vi naturligvis oppmerksom på at enkelte som har støttet oss til nå, kan bli tvunget til å stramme på livreima.

Jeg må derfor innrømme at jeg sjekker Resetts bankkonto litt oftere enn før for å se hvor kritisk situasjonen kan bli og når. I den forbindelse la jeg merke til en betydelig innbetaling på 10.000 fra en navngitt person.

Fordi han tidligere har sendt innlegg til Resett, hadde jeg også epost adressen hans. Av tidshensyn er det ikke så ofte vi faktisk gjør det, men jeg sendte derfor en epost for å takke for det som var usedvanlig sjenerøst.

Jeg fikk svar tilbake i løpet av kort tid:

Hei Helge,

Takk for hyggelig epost.

Har satt meg selv i selvpålagt karantene siden 25. februar.

Regner med at jeg sparer masse penger på det.

«Overskuddet» går da til kampen for ytringsfriheten.

Hilsen Leif

Har lest Resett siden dag en

Begrunnelsen var såpass uvanlig, men interessant gitt situasjonen som har oppstått hvor det jo påviselig har blitt mindre pengebruk om dagen. Ikke spiser vi ute, ikke er vi på kafé eller bruker penger på kino og teater. Vi spurte derfor nærmere hva som lå bak resonnementet.

– Dette er jo en svært sjenerøs donasjon for oss. Har du lest Resett lenge?

– Jeg mener at jeg har lest Resett fra dag en, svarer Leif Rømcke.

Rømcke vil ikke ha noen stor oppmerksomhet om egen person, men på nett kan vi lese at han i 2019 faktisk ble valgt til president i Notodden Rotary-forening.

– Hva er det du har savnet i de andre mediene?

– Tegn på oppmykning av konsensuskulturen, kommentarfelt og ytringer fra ikke-profesjonelle – altså «folk flest».

– Hva er det i hovedsak du ikke bruker penger på lenger, som du nå har valgt å gi som et bidrag til ytringsfrihet og mediemangfold?

– For det meste bilkjøring og kafebesøk. Å gå på kafe koster ikke mye. Når det skjer fire til fem ganger i uken, så blir det likevel litt. Nå vet vi heller ikke hvor lenge unntakstilstanden vil vare, så summen kan fort bli på flere tusenlapper.

– Hva tenker du om regjeringens håndtering av krisen så langt? Synes du tiltakene virker proporsjonale til trusselen?

– Hele samfunnet reagerte sent. Myndighetene kunne vel ikke sette igang strenge tiltak før de kunne regne med at mange nok ville følge påleggene. Et annet problem for eksperter og regjering er mangel på nok kunnskap om covid-19. Selv med dette bakteppet har noen offentlige forståsegpåere overrasket meg positivt.

– Tror du mange vil tenke som deg og gi et ekstra bidrag til Resett i tiden som kommer?

– Nei, jo kanskje ja. Flere burde – fordi ytringsfrihet er selve grunnpilaren i å skaffe ny kunnskap.

Han tenker seg om:

– Det som er sikkert er at vi allerede nå også må begynne å tenke på hva som kommer til å skje etter vi har kontroll på viruset. Vil Wuhan bli Kinas Tsjernobyl? Vil Kinas kommunistparti miste makten innen fem år? Vil overvåkningsamfunnet som skapes nå, vare lengre enn viruset? spør Rømcke.

Bereist

Han forteller også at han har bodd på Notodden siden 2010. Leif Rømcke har også vært to ganger i Afrika som matematikklærer utsendt av NORAD. Bildet under er fra et slikt opphold.

På vegne av alle oss i Resett, kan jeg bare si:

Tusen, tusen takk, Leif!