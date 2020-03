annonse

Når koronakrisen er over, må vi ta flere oppgjør. Et av dem med Kinas totalitære styresmakter.

Verden slik vi kjente den har forsvunnet fremfor øynene våre, nærmest over natten. Drakoniske tiltak fra regjeringen vil vare over påske. Mange opplever for første gang at myndighetene begrenser folks bevegelsesfrihet. Vi må holde oss der vi er. Og det er nok til det beste.

Norge er ikke alene. Storbritannia er nå i fullskala lockdown. Selveste New York stenger også ned, og verdens største økonomi stopper opp. Konsekvensene vil bli enorme.

Coronaviruset og dens konsekvenser for samfunnet er skremmende. Det er vanskelig å holde humøret oppe, når man stort sett er innesperret og hele livet ditt, det meste av jobben din og alt annet, handler om coronavirus. Det er utmattende. Spesielt for oss som er glade i kontakt med andre.

Vær årvåkne

Men det er viktig at vi nå fortsetter i samme spor, og at vi støtter opp om myndighetenes strenge tiltak i en god periode fremover. Vi må være årvåkne, vi må være på vakt. Alle må vi begrense kontakten vi har med andre mennesker til et absolutt minimum. Også de som er friske eller symptomfrie. Vi skal nok klare oss gjennom dette, og frem til det hele er over, bør fokus være på å bekjempe viruset, og å gjøre det vi kan for å holde hjulene i gang så godt det går.

Men når alt dette er over, så må det komme et oppgjør. Et oppgjør med vår naivitet, den tidligere rådende troen på at kriser og kollaps bare hører historiebøker og fjerne himmelstrøk til. Vi må ta et oppgjør med dårlige kår for helsepersonell. Sykepleiere, som fra før har en svært tøff arbeidshverdag og lav lønn, vil i tiden fremover komme under et umenneskelig press. Videre må vi evaluere og drøfte våre egne politikeres innsats. De kunne ha vært på ballen tidligere.

Kinas ansvar

Men fremfor alt, må Kinas myndigheter svare for sin håndtering av coronasmitten. Her er jeg helt enig med sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen, som også poengterer dette i en kronikk.

Det er kanskje ikke riktig å gi kinesere skylden for at covid-19 oppstod. Det kunne sikkert ha skjedd i en del andre land også. Rådende forhold i Wuhan er å finne også i andre land i Asia. Men håndteringen av smitten, og strømmen av informasjon som ble forhindret, er ene og alene Kinas ansvar. Kinas agering kan også være noe av grunnen til at norske myndigheter ikke forstod alvoret tidlig nok.

Kunne ha gitt oss tid

Kina kunne ha slått alarm tidlig, og gitt oss andre tid til å forberede oss. I stedet brukte Beijing tiden sin på å hindre at sannheten kom ut, og å arrestere folk som Li Wenliang, legen i Wuhan som forsøkte å slå alarm. Legen som nå er død, etter å ha blitt smittet av en pasient. Vi fikk i stedet små biter av informasjon, fra ikke-verifiserte kilder. Skremmende videoklipp og bilder har sirkulert på nettet, mens Kina har hevdet at «alt er vel».

Over hele verden blir menneskers liv satt på vent. Her hjemme i Norge er hverdagen vår preget av sykdomsfrykt, angst og deprimerende nyhetsoppslag. I Italia fylles avisene, side opp og side ned, med dødsannonser.

Og det skyldes delvis mangel på ytringsfrihet og åpenhet i Kinas totalitære kommunistregime. Sånn går det når politisk korrekthet, og et lands image, er viktigere enn sannheten.