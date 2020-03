annonse

En amerikansk milliardær ble gjenstand for massiv kritikk etter å ha postet et taktløst coronainnlegg på Instagram.

David Geffen, en av grunnleggerne av filmproduksjonssselskapet DreamWorks, har hisset på seg noen og enhver i sosiale medier, etter at han annonserte at han har isolert seg ute på havet, i en luksusyacht verdt 590 millioner amerikanske dollar, i et innlegg på sin Instagram-profil.

«Solnedgang i går kveld… Isolert i Grenadinene, unngår viruset. Jeg håper alle forblir trygge», skrev Geffen i bildeteksten.

Saken er blant annet omtalt i Forbes.

«Skamfullt og groteskt»

Innlegget ble umiddelbart gjenstand for massiv kritikk. Geffen anklages for å totalt mange takt og tone, sett i lys av alle problemene vanlige folk må stri med i møte med det svært smittsomme coronaviruset. Han er blant annet beskrevet som «tonedøv».

En av vertene på MSNBC The View, Meghan McCain skrev følgende i en Twitter-melding:

«David Geffen er verdt 8 milliarder dollar. For guds skyld, hjelp dette landet med å få ventilatorer, våre helsearbeidere masker og det medisinske utstyret de trenger…. Dette er bare skamfullt og groteskt.»

Demokratdonor

Skribent Lauren Collings i New Yorker kaller Geffen en psykopat.

Filmprodusent Robby Starbuck har på sin side gitt uttrykk for at han ikke er overrasket.

– Er noen overrasket over at demokratdonoren David Geffen postet et bilde som er så virkelighetsfjernt? Han kunne like gjerne ha tatt et bilde av at han hisset på seg alle i USA, har Starbuck sagt, ifølge ZeroHedge.

Geffen har i ettertid sperret sin Instragram-konto.