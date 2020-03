annonse

E24 og Gard L Michalsen vil redde Stordalen fordi man må redde arbeidsplasser.

– Alternativet vil koste samfunnet, staten, deg og meg så vanvittig mye mer, sier Michaelsen, som er redaktør for E24.

Jeg er ikke enig. I et kapitalistisk system så er selve grunntanken at bedrifter som feiler skal gå konkurs, og nye bedrifter vil oppstå. Selv om dette skyldes «uflaks».

Vi kan ikke ha et system hvor skattebetalere blir stilt til veggs og avkrevd betaling for andres feil. I Norge så besitter 30% av husholdningene rundt 80% av nettoformuen. De 70% resterende har lite å stå imot med, spesielt i disse tider, men likevel skal de avkreves betydelige beløp fremover for å gi redningspakker til Norwegian og andre. Hvem snakker denne 70 prosentens sak? Ikke politikerne.

Det er på høy tid med en prinsipiell tilnærming til problemet. Hvis en bedrift får problem så må først eiere og dernest långivere ta støyten. Det kan ikke være slik at nye lån eller tilskudd skal gis en bedrift uten at først egenkapitalen og fremmedkapitalen stiller opp. Hvermansen har ikke en plass ved bordet når bedriftseiere klager sin nød overfor regjering og storting. Politikere tar beslutninger i saker som man umulig kan ha oversikt. Er NOK 3 milliarder nok for Norwegian? Eller må det nye milliarder til? Og hvis det ender med konkurs, er da alt tapt?

Ingen bør få slippe inn til statsministeren før man har vist at eiere og långivere har bidratt i betydelig grad.

En konkurs vil ofte være å foretrekke fordi da plasseres ansvaret der det hører hjemme. Eiere taper innsatsen og långivere tar tap på sine lån og tar med seg pantet (flyene,eiendommene) og starter ny virksomhet. At Norge skulle bli stående uten flytilbud ved en Norwegian konkurs er propaganda. «Nye Norwegian» vil oppstå med kanskje 50 fly som settes på de mest lønnsomme rutene. Selskapet vil kanskje ha noen tusen ansatte så noen arbeidsplasser reddes. I tillegg vil kanskje Ryanair komme til.

Politikere og andre med særinteresser er de minst kvalifiserte til å rydde opp i dette. La markedskreftene gjøre jobben. Realverdier forsvinner ikke. Det som forsvinner er dessverre noen papirverdier men det er ikke 70 prosentens oppgave å redde disse. Gruppen av husholdninger som sitter på 20% av nettoformuen har mer enn nok å slite med i disse tider. Lån skal betjent og andre utgifter skal betales. Og da passer det dårlig med en ekstraregning fra Erna Solberg og hennes redningspakker.

Svakheten ved Michalsens artikkel er at han ikke vier de stakkarene som skal betale regningen noe oppmerksomhet. Vi gjør de samme feilen som etter 2008. Tap sosialiseres og gjelden øker dramatisk til tross for at problemet i utgangspunktet var for mye gjeld. Plasser ansvaret der det hører hjemme og gjennomfør en etterlengtet gjeldssanering.