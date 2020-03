annonse

De to første av 87 nye trikker skal etter planen ankomme hovedstaden i løpet av sommeren 2020. Den spanske leverandøren melder nå imidlertid at de holder alle sine fabrikker stengt inntil videre, noe som medfører at også produksjonen av Oslos nye trikker er midlertidig stanset.

Spania er ett av landene i Europa som er hardt rammet av utbruddet av covid-19, og har pålagt strenge restriksjoner på befolkningen og mange av landets virksomheter på grunn av smittevern.

Dette rammer også fabrikkene til den spanske trikkeleverandøren CAF, heter det fra Sporveien.

Stengt inntil videre

Sporveien, som er bestiller av de nye trikkene til Oslo, har fått beskjed om at ledelsen og fagforeningen hos leverandøren har blitt enige om å holde all produksjon stengt inntil videre.

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen jobber nå med å kartlegge hva dette innebærer og hvordan det vil kunne påvirke leveransen av nye trikker til Oslo.

­– Vi må være forberedt på at dette kan medføre enkelte konsekvenser for leveransen. Vi har tett dialog med leverandøren, og jobber fortløpende med å forsøke å begrense eventuelle konsekvenser av denne midlertidige stansen i produksjonen, sier Bjørn Bjune, prosjektsjef Sporveien Trikken AS.

Ukjente konsekvenser

På grunn av den usikre situasjonen er det for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser dette eventuelt vil få for leveransen av nye trikker til Oslo.

Sporveien ber om forståelse for at dette er noe man må komme nærmere tilbake til.

– Verden står nå overfor en krevende tid, og liv og helse må selvsagt prioriteres i første rekke. Oslo skal få nye trikker, og inntil da må vi alle bidra inn i denne fellesdugnaden for å sammen bekjempe koronaviruset – også vi som jobber med trikk.

– Det er viktig at vi nå tar vare på hverandre og tar hensyn til tiltakene som er innført, samtidig som vi fortsetter å glede oss til at Oslo får nye trikker, sier Bjørn Bjune, prosjektsjef.

