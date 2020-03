annonse

Saudi-Arabia øker oljeeksporten til rekordhøye 10,6 millioner fat per dag fra og med mai. Det vil trolig føre til enda lavere oljepris.

– Kongeriket planlegger å øke petroleumseksporten med 600.000 fat per dag fra mai, så den totale eksporten øker til 10,6 millioner fat per dag, sier en talsmann for energidepartementet, ifølge det statlige nyhetsbyrået SPA.

Energidepartementet opplyser at naturgass i innenlandsmarkedet skal brukes for å frigjøre olje til eksport, samtidig som at oljeforbruket i landet vil synke som følge av koronaviruset.

Saudi-Arabia er verdens største eksportør av olje og hadde allerede kunngjort en kraftig produksjonsøkning fra april til 12,3 millioner fat daglig og økning i eksporten til 10 millioner fat per dag.

Priskrig

Landet hadde hatt en daglig eksport på rundt 7 millioner fat, noe som var del av en avtale om produksjonskutt blant de 23 medlemmene i oljekartellet Opec og Russland.

Saudi-Arabia besluttet å øke eksporten etter at avtalen mellom Opec og Russland kollapset i begynnelsen av mars. Russland nektet å bli med på produksjonskutt, mens Opec-landene mener produksjonskutt er nødvendig for å motvirke synkende etterspørsel som følge av koronapandemien.

Saudi-Arabia har derfor gått til priskrig mot Russland. Dermed kan oljeprisen synke ytterligere som følge av fallende etterspørsel og overskudd av olje i markedet. Siden nyttår har oljeprisen falt med 65 prosent, og beholdningsslagere verden rundt er i ferd med å bli fulle.

Samtidig har De forente arabiske emirater varslet en produksjonsøkning på 1 million fat per dag fra neste måned.

Markedsandeler

Tidligere mandag var oljeprisen på det laveste siden 2003. Et fat nordsjøolje ble da omsatt for 22,58 dollar som bunnivå.

Saudi-Arabia avviser kritikk om at strategien kan legge oljeproduserende rivalers økonomi i grus. Landet er ikke lenger villig til å iføre seg rollen som produsenten som påtar seg alle byrdene i oppgaven med å holde markedet stabilt.

– Kronprins Mohammed bin Salman har slått inn på en politisk linje som går ut på å ta markedsandeler i stedet for å håndtere prisnivået, sier Bernard Haykel, en ekspert på Saudi-Arabia ved Princeton University.

– Ved å holde prisene lave vil Saudi-Arabias politikk ikke bare stenge ute dyrere former for oljeproduksjon fra markedet. Det vil også gjøre det vanskeligere for fornybar energi å konkurrere med fossilt brennstoff, i det minste på kort sikt, sier Haykel.

Trump bekymret

En gruppe amerikanske senatorer sendte i forrige uke et brev til utenriksminister Mike Pompeo, der de anklaget Saudi-Arabia og Russland for å utøve «økonomisk krigføring mot USA».

Mandag snakket USAs president Donald Trump med sin russiske motpart Vladimir Putin på telefon. De diskuterte tettere samarbeid for å bekjempe koronaviruset, og de ble enige om å holde samtaler om oljeprisene.

– De utvekslet meninger om den nåværende situasjonen i det globale oljemarkedet. De tilrettela for konsultasjoner mellom Russland og USA på dette området via sine respektive oljeministre, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Trump sa tidligere mandag at han er bekymret over priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia. Den gjør stor skade på amerikansk energiindustri, uttalte presidenten.

– Vi ønsker ikke å ha en død industri. Dette er en kamp mellom Saudi-Arabia og Russland, og begge har gått av skaftet. Jeg trodde aldri at jeg ville komme til å si det, men kanskje vi trenger en oljeprisøkning, sa Trump.