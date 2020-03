annonse

Leder og initiativtaker for Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum, er bekymret for hjemmeværende og isolerte innvandrerkvinner som ikke tar myndighetenes råd om korona på alvor.

Grunnen til dette skal være lav tillit til norske myndigheter og dårlig norsk språk, skriver NRK.

«Bydelsmødrene» går derfor rundt og banker på dører for å informere om koronaviruset og myndighetenes råd og påbud.

– Jeg er bekymret for at en del grupper i samfunnet ikke forstår eller tror på rådene fra helsemyndighetene, sier Begum.

Somaliere

Fungerende assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund, ser med bekymring på denne informasjonen.

– Det er en alvorlig tilbakemelding å få. Så vi må jobbe enda mer med å få ut informasjonen vår, på alle språk og til alle grupperinger i Norge.

I Sverige har har flere svensksomaliere dødd på grunn av manglende informasjon om koronaviruset på somali.

– I den somaliske kulturen er det viktig å omgås, støtte og besøke hverandre, spesielt når noen er sjuke, sa styremedlem i den svenske legeforening Jihan Mohamed.

Leder for den frivillige somaliske organisasjonen Arawello i Bergen, Ayan Abdulle, er også bekymret for norsksomalierne og skriver i BT at hun får vondt av å se at en del norsksomaliere ikke tar smitten på alvor og lever som vanlig.

Bor trangt

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, viser til tall fra SSB hvor det kommer frem at innvandrere bor trangt og dermed er mer utsatt for smitte.

– Det er vanskelig nå å holde hele familien inne når man bor trangt. Da er det viktig at vi formidler at man kan gå ut, så lenge man holder seg til små grupper og holder god avstand fra andre, sier hun.