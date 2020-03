annonse

Flere svenske mediehus risikerer å miste opptil 50 prosent av annonseinntektene sine i løpet av april. Dette vises av en ny undersøkelse av bransjeforeningen TU – Media i Sverige blant sine medlemmer.

– De svenske nyhetsmediene er i en svært sårbar situasjon. Det er stor offentlig interesse for troverdig og relevant rapportering om effekten av pandemien lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og å svare på dette behovet krever betydelige ressurser.

– Samtidig blir redaksjonen presset av en rask nedgang i annonseinntektene. Inntekter som normalt brukes til å betale for journalistikken som for tiden er etterspurt av mange, sier Jan Fager, fungerende administrerende direktør TU – Media i Sverige i en pressemelding mandag 30. mars.

Taper 30-50 prosent i april

Undersøkelsen ble gjennomført via nettet 26. og 27. mars blant 13 av Sveriges største mediehus. 11 mediehus, som publiserer trykt og digitalt i hhv storby-, region- og gratisaviser svarte på undersøkelsen, melder TU.

*Fire av mediehusene tror at annonseinntektene deres vil avta med 41-50 prosent i april, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

*Tre mediehus anslår aprils nedgang til 31-40 prosent.

*To mediehus anslår sine respektive annonsekroner til 51-60 prosent.

*To mediehus tror at aprils reduksjon vil være mellom 21 og 30 prosent.

– De fleste respondentene i vår undersøkelse anslår at annonseinvesteringene i kanalene deres vil reduseres med 30-50 prosent i april. For et par, vil tapet sannsynligvis bli enda viktigere.

– Slike store inntektsfall vil få alvorlige og direkte konsekvenser for mediehusene og deres evne til å overvåke virkningen av pandemien på samfunnet, sier Jan Fager.

Langvarig annonsefall gir store konsekvenser

Hvis coronakrisen blir langvarig spår fire av respondentene at deres annonseinntekter står i fare for å falle med 31-40 prosent sett for hele året.

Fire mediehus anslår at inntektene står i fare for å falle med 41-50 prosent, mens en av respondentene frykter at nedgangen kan være så dyp som 61-70 prosent.

To av mediehusene som ble kartlagt sier at de ikke kan sette noen pris på annonseutviklingen i den usikre situasjonen bransjen er i akkurat nå.

– Mens etterspørselen etter vår lokale kvalitetsjournalistikk er rekordhøy og presset på redaksjonen øker, sliter vi med rekordlave annonsetall forårsaket av at hele bransjer står stille og andre har problemer med forsyningskjedene sine. Situasjonen er svært anstrengt, sier Sture Bergman, nestleder i TU og administrerende direktør i VK Media.

Ifølge Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, utgjorde de svenske nyhetsmedienes annonseinntekter litt over 6 milliarder svenske kroner i 2019.

Ber om statlig hjelp

For å redusere skadevirkningene av corona-krisen foreslår TU en rekke tiltak overfor den svenske regjeringen, melder presseorganisasjonen:

1. Midlertidig lønnsstøtte/midlertidig avskaffelse av arbeidsgiveravgift: TU foreslår at staten gir lønnsstøtte til definerte yrkesgrupper som må utføre sitt arbeid for informasjonsformål. Alternativt foreslår TU at aviser unntas fra arbeidsgiveravgift under coronakrisen.

2. Fritak fra mva: TU foreslår et såkalt kvalifiserende momsfritak, det vil si at aviser er fritatt fra merverdiavgift, i trykt og digital form, men med beholdt rett til å trekke fra mva.

3. Omregulering av mediestøtte: TU foreslår å styrke presse- og mediestøtten ved å:

a) driftsstøtten som er besluttet for 2020, betales i sin helhet så snart som mulig med sikte på å styrke likviditeten i foretakene

b) en tredobling av distribusjonsstøtten, for å sikre distribusjon av aviser, ikke minst for å nå eldre mennesker som mangler digitale alternativer

c) en dobling av bevilgningen til støtte for lokal journalistikk og en økning i maxbeløpet til SEK 2 millioner for å sikre en fortsatt journalistisk tilstedeværelse i svakt bevoktede steder og områder, samt en utvidelse av den nåværende søknadsperioden for støtte til lokal journalistikk til 30. april og en styrking av ressursene i Mediestödsnämnden for å kunne behandle disse søknadene raskt

d) en reduksjon i kravet om minst 55 prosent unikt innhold for kjedetilsluttede aviser for å øke effektiviteten av bruken av generelt innhold, med sikte på å frigjøre ressurser for større mangfold i meningsjournalistikk

e) de foreslåtte tiltakene knyttet til mediehjelp er anslått til å medføre en samlet kostnad for staten på ca. SEK 12 millioner per måned.

4. Returpapirforskrift: TU ber om at regjeringen umiddelbart bestemmer at gjennomføringen av den tidligere besluttet returpapirforskriften utsettes eller fortrinnsvis avskaffes helt.