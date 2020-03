annonse

I en artikkel i dag (27. mars) omtaler Erling Marthinsen den svenske sosialøkonomen Tino Sanandajis advarsel om at coronakrisen kan føre til en depresjon som er verre enn på 1930-tallet, og til en kollaps i svensk økonomi.

Sanandaji kom med disse synspunktene i en kommentar på sin egen Facebook-side, og utdypet synspunktene i et intervju med den svenske avisen Expressen noen dager senere, der han også kom med krass kritikk av den svenske regjeringen. Sanandaji er en svært kunnskapsrik person, med gode perspektiver og synspunkter, og vel verd å lytte til. Jeg mener han har rett i disse synspunktene. Slike tilstander kan komme til å ramme mange land, men jeg mener Sverige er ett av de mest utsatte for en samfunnskollaps.

Sverige er etter min mening langt på vei å regne som ødelagt land, som ennå «hangler og går», men hvor grunnlaget over lang tid er lagt for en håpløs samfunnsutvikling som leder mot et havari. Jeg mener en kan trekke denne konklusjonen basert på klart observerbare fakta, eskalerende samfunnsproblemer, en vedvarende uansvarlig realpolitikk på mange ulike samfunnsområder, og generelt direkte observerbar og målbart dårlig samfunnsutvikling. Å omdøpe problemer til «utfordringer» og så feie dem under teppet, har ikke skapt noen løsninger, men i stedet forverret situasjonen.

I forhold til de massive og eskalerende problemene Sverige sliter med, blir de ekstra problemene som coronakrisen fører til i praksis bare å fremskynde et nasjonshavari som allerede ligger i kortene. Noe de færreste nok hadde trodd kunne være mulig for et (inntil relativt nylig) velfungerende vestlig land. Denne demonteringen av det tidligere velfungerende svenske «folkhemmet» er besørget av skiftende regjeringer, spesielt de siste 15-20 årene, og der Löfven-regjeringene har vært i særklasse katastrofale for landet. Også den svenske riksrevisjonen har kritisert politikken som har vært ført under skiftende regjeringer de siste ca. 15 årene: I en rapport i 2017 slaktet den svenske riksrevisjonen innvandringspolitikken som har vært ført i årene 2004-2015. Siden da har Löfven-regjeringene gjort situasjonen dramatisk mye verre. Rapporten fra den svenske riksrevisjonen, «Bristande konsekvensanalyser inför migrationspolitiska propositioner» har bl.a. følgende beskrivelser:

Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar en ny granskning från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.

Granskningen visar bland annat att många av propositionerna helt saknat bedömningar av hur antalet som ansöker om, eller beviljas, uppehållstillstånd kan påverkas av förslagen. Det fåtal bedömningar som gjorts är huvudsakligen så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma. (…) Mer kan leses her.



Etter min mening burde svenskene seriøst vurdere å stille både Löfven og flere tidligere statsministre, ikke minst Reinfeldt, samt andre topp-politikere i regjering og i ulike andre sentrale maktposisjoner, for riksrett – eller i det minste straffeforfølges gjennom det vanlige rettssystemet. Grunnlaget for rettslig forfølgelse er bl.a. å systematisk og over lang tid føre en politikk som bryter samfunnskontrakten med det svenske folk, som undergraver den svenske samfunnsøkonomien, samfunnsmodellen og funksjonsevnen til store deler av det offentlige tjenestetilbudet til befolkningen. De har ført landet stadig dypere inn i en samfunnskrise, over mange år vist manglende vilje til å lytte til advarsler fra mange kvalifiserte hold, manglende evne til konsekvenstenkning, manglende vilje til å realitetsorientere seg om faktisk samfunnsutvikling og justere realpolitikken for å rette opp i eskalerende samfunnsproblemer.

Den ødeleggende vanstyringen og i realiteten demonteringen av et inntil nylig velfungerende land gjelder ikke bare den uansvarlige innvandrings- og integreringspolitikken som har vært ført, men også en politikk som har drevet off. sykehus og stort sett helsevesenet i sin alminnelighet, politi- og brannvesen, militæret, skoler og utdanningsinstitusjoner, sammen med andre etater og vitale samfunnsfunksjoner, inn i stadig mer dysfunksjonalitet og stadig dypere krise. Men alt henger sammen, og den uansvarlige innvandringspolitikken, og samfunns-eksperimentet som foregår i forbindelse med denne, har ført til at eksisterende økonomiske og strukturelle problemer har blitt svært forsterket.

Kommuneøkonomien i mange titalls svenske kommuner er kjørt i grøften. Kommunene er insolvente, og drevet inn i en mer eller mindre dysfunksjonell tilstand gjennom uoverkommelige økonomiske og praktiske forpliktelser og byrder, som et resultat av en hinsides uansvarlig fremmedkulturell masseinnvandring. Dette har ført til at mange og stadig flere kommuner ikke klarer å opprettholde grunnleggende tjenester, funksjoner og forpliktelser, i alle fall ikke på tilfredsstillende nivå.

Dette er den rene galimatias satt i system, hele tiden ytterligere forsterket gjennom en endeløs strøm av uansvarlige og håpløse politiske beslutninger fra Löfven-regjeringen. Det er en katastrofe i seg selv at slike uansvarlige mennesker får vanstyre et land og millioner av menneskeskjebner over så lang tid. Hvordan er det mulig at politikerne som sitter med makten får fortsette å vanstyre landet, og nå med stor sannsynlighet inn i et havari, både økonomisk, strukturelt, funksjonsmessig og på andre måter – i tillegg til tragiske menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser pga. en håpløs håndtering også av coronapandemien.

Vi bør være forberedt på å stenge grensen mot vårt naboland i øst i lang tid, og forsterke grensestengningen på ulike vis, for går det skikkelig galt i Sverige kan det etter hvert komme store antall desperate mennesker derfra som heller ikke Norge vil være rustet til å kunne hjelpe. Uansett hvor mye man gjerne vil hjelpe, og vi burde jo helst hjelpe våre naboer i øst når de er i nød, kan en ikke være selvutslettende. For en massiv strøm av folk som flykter fra Sverige, koronasmittet eller ikke, og påberoper seg trygder og hjelp av den norske stat, vil gi en dominoeffekt som kan føre også landet vårt over tippepunktet. Vi er allerede ille ute å kjøre i Norge, hvor ille gjenstår å se.

