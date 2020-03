annonse

To innvandrere lot som om de hadde coronavirus, og skremte forbipasserende i Eskilstuna i Sverige med hoste og nærgående adferd.

I et videoklipp, først lagt ut på YouTube, kan man se hvordan to innvandrere morer seg med å skremme folk ved å hoste på dem og gi uttrykk for at de er smittet av coronavirus.

25. mars ble videoklippet, som er filmet i Eskilstuna, lagt ut på YouTube-kanalen «Alpha & Ali». Personene som medvirker heter Ali Qasim og Hussein Matar. Videoen er nå fjernet fra YouTube.

Hoster på forbipasserende

Klippet er imidlertid også lagt ut på Twitter av journalist Simon Kristoffersson i Samhällsnytt. Coronaspøken innledes ved minutt 1:30. Man kan se hvordan migrantene ber forbipasserende om en veibeskrivelse til nærmeste sykehus, samtidig som de hoster i et papirlommetørkle. Når personene som utsettes forsøker å dra seg unna, fortsetter migrantene å hoste i deres retning.

