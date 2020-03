annonse

Ved Haukeland sykehus i Bergen er direktøren fornøyd med de iverksatte politiske tiltakene for å begrense coronasmitten.

Til nå er 34 coronasmittede pasienter utskrevet fra Haukeland universitetssykehus. Sykehusdirektør Eivind Hansen sa under en pressekonferanse på sykehuset mandag at de politiske tiltakene som er satt til verks både nasjonalt og lokalt har vært viktige, og at de har gjort situasjonen håndterbar for sykehuset. Dette melder NRK.

– Tiltakene har fungert og har hatt stor betydning. Det at vi har klart å avgrense smitten og hvor mange som kommer til intensivbehandling samtidig har vært svært viktig.

Forbereder seg på økning

Likevel er sykehusdirektøren klar på at dette ikke på langt nær er over.

– Samtidig har vi rigget oss for at det skal bli en større tilstrømning av pasienter som trenger intensivbehandling, sier Hansen til NRK.

Ifølge seksjonsoverlege Stig Gjerde ved akuttklinikken på Haukeland er lungesvikt den viktigste årsaken til at pasienter blir lagt inn på sykehus.