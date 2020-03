annonse

annonse

Arbeids- og sosialdepartementet vil åpne for kursing av permitterte, men det er ikke avklart om de får ta studiepoeng uten trekk i dagpenger.

Ifølge VG hadde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mandag et videomøte med berørte parter.

– Vi skal jobbe raskt og effektivt med konkrete endringer, sier statsråden via departementets kommunikasjonsavdeling.

annonse

På spørsmål fra VG om det vil bli mulig å ta studiepoeng ved høyskoler og universiteter uten trekk i dagpenger, oppgir departementet at det er for tidlig å si.

Har planen klar

I forrige uke fikk NTB opplyst at Fellesforbundet, Norsk Industri, byggenæringen og fagskolene har planen klar for kursing av permitterte. Aktørene vil gjøre programmet om til et digitalt tilbud til ansatte som er blitt permittert som følge av tiltakene mot koronaviruset.

– Det betyr at vi kan bruke denne situasjonen til å styrke kompetansen til arbeidstakerne, slik at vi er bedre forberedt til å møte hverdagen etter krisen, sa forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet.

Støttes av Ap

Planen får full støtte fra Arbeiderpartiet.

annonse

– Det å tilby arbeidsfolk kompetanse, påfyll, fullføring av fagbrev og videregående og bedriftsintern opplæring er veldig viktige tiltak for å holde båndene mellom arbeidsplassen og den ansatte, sa partileder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han etterlyste samtidig en opprydning i regelverket når det gjelder å ta studiepoeng mens man er permittert.

Kritikk fra studenter

Norsk studentorganisasjon (NSO) synes forslaget til arbeids- og sosialministeren er fornuftig.

– Samtidig snakker regjeringen med to tunger. Arbeidstakere som er permittert, skal kunne ta utdanning og få støtte fra Nav, mens arbeidstakere som allerede studerer og permitteres, kun skal få tilbud om lån, sier NSO-leder Marte Øien.

Tekna, som organiserer over 82.000 ingeniører og teknologer, er positive. Høyt utdannede må også få mulighet for kompetanseheving når de er permittert, mener foreningen.

annonse

– Ved forrige oljekrise var det nettopp mulighet for å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble etterlyst da våre medlemmer mistet jobben. Vi vet at mange ønsker å oppdatere seg og videreutvikle sin kompetanse mens de er permittert. Nå må regjeringen gjøre det mulig, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.