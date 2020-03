annonse

En storselger av narkotika i Storbritannia forteller at folk «panikkjøper» kokain og hasj for å hjelpe dem gjennom isolasjonen.

Storselgeren som har 20 selgere under seg og 200 egne kunder forteller at folk er paniske og at de kjøper i store mengder. Salget går så strykende at han i disse dager bare selger til faste kunder, skriver ZoroHegde.

Han sier at prisen på kokain stiger, etterspørselen er stor og det begynner å bli lite igjen. Det er usikkert når smuglere får inn mer, det kan gå lang tid, i alle fall mer enn 6 uker.

Jeg forsøker å holde samme prisen, sier storselgeren, men når det begynner å bli tomt så vil folk høyre opp i systemet kreve mer eller blande ut kokainen.

Mange selgere er også opptatt av å bekjempe virussmitten, de tar betalingen over bank og sender varene gjennom posten.