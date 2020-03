annonse

Eksperter mener at det vil være veldig vanskelig å utvikle en coronavirus-vaksine på 18 måneder og oppfordrer folk til å være mer realistiske.

Bloomberg melder at flere titalls selskaper og universiteter verden rundt jobber parallelt for å utvikle en coronavirus-vaksine raskest mulig – inkludert legemiddelgiganter som Sanofi, Johnson & Johnson og Moderna Inc. Vaksinespesialister har tatt i brukt en ny teknologi som tar sikte på å fremskynde en prosess som tradisjonelt har tatt 10 år eller mer, til mellom ett år og 18 måneder.

Eksperter maner derimot folk til å være mer realistiske, når det kommer til hvor lang tid det vil ta å utvikle en eventuell vaksine. De fleste vaksiner går gjennom år med tester før de når markedet, så en tidsramme på 12-18 måneder er altfor positivt, mener de.

Ny metode

Ifølge Holden Thorp, sjefredaktør for tidsskriftsfamilien Science, er den nye metoden for å utvikle vaksiner stort sett uprøvd, og påpeker at det ikke finnes noen garantier for at forskerne vil nå sine ambisiøse mål i tide. Han mener overdreven optimisme kan skade samfunnet og gå utover den generelle troen på vitenskapen.

– Frykten er at folk tror at vi skal oppnå noe raskere enn det vi klarer å gjøre, noe som kommer til å være demoraliserende. På sikt frykter jeg at troen på vitenskapen kan få varige skader, sa han.

HIV

Verdens fremste eksperter har allerede opplevd fallgruvene ved å forutse ankomsten av en vaksine. Allerede i 1984 sa den daværende amerikanske helseministeren, Margaret Heckler, at en vaksine mot HIV ville være klare til testing i løpet av to år.

Forskere har jaget det målet siden den gang, og mer enn 30 år og 30 millioner dødsfall senere, finnes det fortsatt ingen vaksine mot HIV-viruset.

Michael Kinch, en forsker som i sin tid jobbet med å utvikle en vaksine mot HIV på 90-tallet, mener at dette burde fungere som en oppvekker for alle som forventer at en coronavirus-vaksine vil være tilgjengelig allerede til neste år.

– Det er en innebygd antakelse om at det vil være en vaksine tilgjengelig. Vi må være veldig edruelige når det kommer til dette, advarer han.

