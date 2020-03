annonse

Jeg var en gang på ferie i Granada. Guiden tok oss forbi et fjell med et loddrett stup på flere hundre meter. Der oppe fra, sa han, hoppet de siste av urfolket ut i kollektivt selvmord, da de forsto at deres land var overtatt av immigranter fra fastlandet og noen fredelig sameksistens var umulig.

I Norge bor det 4 millioner nordmenn. Befolkningen har ikke økt på naturlig måte de siste 30 årene. I land i Afrika er situasjonen annerledes.

Jeg besøkte Nigeria ved noen anledninger i 1975. Da hadde hovedstaden, Lagos rundt 350 000 innbyggere. I dag har Lagos 21 millioner, 60 ganger mer. En generasjon til, og det bor flere mennesker i Lagos enn i Spania.

Niger hadde 2,6 millioner innbyggere i 1950, i 2015 hadde de 68,5 millioner.

I Afrika, sør for Sahara øker folketallet nå i en takt som verden aldri før har sett maken til. Det er rundt 1 milliard mennesker i dette området nå, men det er beregnet at innen 2050 vil det være 2,2 milliarder. Eller to tusen to hundre millioner for å si det på en annen måte.

Dette folkehavet har allerede satt seg i bevegelse og det som nå utspiller seg i Hellas er en katastrofe. Aviser og TV er bare opptatt av hvor synd det er på flyktningene, ikke på situasjonen for den opprinnelige befolkningen.

Dette vil utvikle seg som en dystopisk science-fiction roman og spørsmålet er ikke lenger hvilken fremtid de europeiske folkeslagene vil ha, men om vi har noen fremtid i det hele tatt. Det vil ikke være den minste mulighet til å brødfø eller huse en slik tsunami av mennesker og derfor er de nødt til å ta seg til rette selv. Tror du politiet vil være deg til hjelp dersom en million unge sterke, aggressive mennesker fra Afrika velter inn over landet og raner butikker og hjem overalt. Det er nemlig det Grekerne opplever i disse dager.

Et hus som er åpent for alle, er et hjem for ingen

Og på samme tid som dette skjer så er vi rammet av en pandemi som har lammet hele verden, og som meget vel kan forårsake et økonomisk kollaps i Europa. Myndighetene har ikke verktøy igjen i den økonomiske verktøykassen fordi renten er på bunnivå og de fleste land har ikke noen formue å ta av. Da må de trykke penger, og vi husker hva som skjedde i Tyskland før verdenskrigen. Superinflasjon, som Venezuela allerede har opplevd. Da kan det tenkes at matforsyninger, som vi har gjort oss så avhengige av, stopper opp. Det betyr sult. Samtidig skal det brukes ufattelige summer for å motarbeide en innbilt global oppvarming og gigantiske overføringer til alle slags tiltak i den tredje verden.

Vi er i en mye farligere situasjon enn de fleste er klar over.

De land som ikke klarer å isolere seg og stenge sine grenser totalt, og i tillegg ikke kan brødfø egen befolkning, kan stå foran en katastrofe som vi må langt tilbake i historien for å finne maken til. Store sivilisasjoner har gått til grunne før, og de som levde da, trodde heller ikke at det kunne ta slutt noen gang.

Og når det først begynner å revne, så kan det gå uhyggelig fort.

Sannsynligheten for at unge i dag kommer til å bli gamle i en verden som er lik den de vokste opp i, er liten. Og det kommer ikke av Global oppvarming, men av en demografisk atombombe, og et europeisk folk som har levd i fred og fordragelighet så lenge at de ikke har vett på å bli redde når de apokalyptiske rytterne fra Johannes Åpenbaringer nærmer seg.