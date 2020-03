annonse

annonse

Regjeringen og Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV er enige en tredje krisepakke, som ifølge TV 2 vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger.

Etter lange diskusjoner rundt detaljer skal enighet ha blitt oppnådd i 2-tiden natt til tirsdag, melder kanalen.

Tidligere mandag kveld har både TV 2 og VG omtalt de utsatte forhandlingene om regjeringens tredje krisepakke, og at stridens kjerne var knyttet til spørsmål om redusert momssats og hvor forpliktende lovnadene om økte bevilgninger skal være. Klokka 22 mandag kveld samlet alle partiene på Stortinget seg.

annonse

Tirsdag klokka 10 skal krisepakken behandles i Stortinget. Målet var å komme til enighet før det, noe TV 2 får bekreftet av flere uavhengige kilder at de klarte klokka 2.

Ifølge en skisse som kanalen opplyser at de har sett, blir det 5 milliarder kroner mer til kommunene, og at staten forplikter seg til å dekke kommunenes merutgifter i forbindelse med koronakrisen.

Partiene har også forhandlet om velferdsordninger, som dagpenger og støtteordninger for studentene.

I skissen står det også at den lave momssatsen som regjeringen har gått inn for å redusere til 7 prosent, blir ytterligere redusert til 6 prosent, ifølge TV 2, som videre melder at det i tillegg ligger kompensasjon til kollektivselskapene for tapte billettinntekter i skissen.

annonse