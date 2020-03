annonse

Mon tro hva de 112 medlemmene av riksforsamlingen som utarbeidet Norges Grunnlov på Eidsvoll i april og mai i 1814 ville ha tenkt hvis de kunne ha sett hvordan Norge fremstår i dag?

I generasjoner etterpå har nordmenn jobbet og slitt i et værhardt land hvor ting ikke kom gratis til noen. Mange mistet livet til sjøs eller under andre omstendigheter hvor naturkreftene viste sin harme og styrke. Men de sto sammen. De var stolte. De elsket landet som hadde fått sin egen selvstendighet, egen grunnlov og folk følte at de var en nasjon de med.

Statsminister Johan Sverdrup startet en kraftig opprustning og omorganisering av forsvaret frem mot 1900 tallet, og Norge hadde et sterkt forsvar den gangen. Men etter århundreskiftet så begynte arbeiderbevegelsen å finne frem til DNA (Det norske Arbeiderparti), og de hadde en mistro til Forsvaret. Dermed begynte en nedbygging og forfall av hele Forsvaret.

Det var ikke før i 1936 at man forsto at det kunne bli krig igjen, men da var det for sent. Etter 2. verdenskrig så vet vi hva som skjedde. Forsvaret ble bygd opp igjen en periode bare for atter en gang å bli nedprioritert helt frem til i dag hvor det nærmest er fallit.

Regjeringen og politikerne i Norge har med få hederlige unntak siden dagene på Eidsvoll forstått og lært av historien. Det virker som de er vaksinerte mot forebygging og beredskap. Om det er AP eller Høyre så er det akkurat det samme. Etter en krise finner de fort ut at å bruke så mye penger på Forsvaret eller beredskap som kornlagre o.l ikke er nødvendig lengre. Det blir jo ingen krig eller andre former for kriser allikevel, og hvis det skulle bli det, ja da får vi jo bare hjelp av EU, FN og USA.

Slik tenker de.

Det er derfor ikke rart at nettopp Norge er ett av de landene med høyest smitte av koronaviruset sett i forhold til antall innbyggere. I u-land som Filippinene til eksempel, har det siden utbruddet ble kjent i Kina vært strenge restriksjoner. Man ble sjekket for feber om man bare skulle på butikken og ved flyplassene ble det innført strenge kontroller og tester av reisende som kom fra Kina. En bekjent av meg ankom Oslo Lufthavn fra Tyrkia fredag 13. mars. Han var svært overrasket over at ingen form for kontroll eksisterte i det hele tatt, kun noen plakater hvor det sto at man måtte sette seg selv i karantene i 14 dager.

Med en slik naivitet så må det bli krise. Hva vil da skje når den virkelige krisen kommer? Den dagen et virus som sprer seg mye raskere enn koronaviruset og som er mange ganger så farlig ankommer landet?

Norge er i reliteten totalt forsvarsløst og uforberedt på alle områder. Denne Regjeringen har kun fortsatt der hvor den forrige slapp. Nedbygging, sentralisering og innføring av reformer som kun fører til dårligere tilbud og mindre sikkerhet og trygghet. Hvor har det blitt av nasjonalismen, patriotismen og føre var prinsippet? Det snakkes i store ord fra både statsminister og konge under nyttårstaler, men det er kun det det er; store ord.

Det som før var limet i nasjonen er nå i oppløsning. Det snakkes om norske verdier som dugnadsånd, likestilling, storsinn og ikke minst solidaritet med minoritetsgrupper. Men hvor har det blitt av arbeidslysten, selvdisiplinen og omsorgen for hverandre? Hvor er solidariteten nordmenn imellom blitt av? Hvor er kjærligheten og patriotismen til landet? Hvorfor stoler vi på hjelp fra andre steder i stedet for å forberede og organisere oss slik at vi er selvhjulpne uansett hvilken krise som skulle oppstå?

Svake ledere, dårlig organisering, elendige beslutninger og egoisme preger dagens samfunn generelt og regjering og politikere spesielt. Man selger ut alt av verdier til utenlandske investorer, lar EU (som vi ikke engang er medlem av) få bestemme, og klarer sågar å bytte gullreserven oljefondet hadde i papiraksjer. Politikere skal bestå av det beste landet kan fremdrive. De skal organisere og lede samfunnet basert på folkets vilje. Det vi har i Norge er svake, naive og egoistiske sjeler som jukser på reiseregninger og tenker på egen karriere før landets og folkets beste. Det er rett og slett ikke godt nok den dagen en krise setter inn. Det ser vi veldig tydelig nå.

Riksforsamlingen på Eidsvoll ville neppe ha trodd det hvis de kunne ha sett det. Det de sådde og som ble vannet og gjødslet med kjærlighet av et samlet og patriotisk folk helt frem til moderne tider, har blitt ettertykkelig forgiftet og ødelagt av en likestilling ute av kontroll, hysteri, naivitet og egoisme.

Vi burde alle skamme oss over hva vi har gjort med samfunnet i det vakre, langstrakte og unike landet helt mot nord som vi kaller hjem.