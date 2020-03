annonse

Finland har lager av nødvendige varer for flere måneder. Det er en helt annen situasjon enn her i Norge.

Medisiner for ti måneders forbruk, et kornlager som vil vare et halvår, olje som vil dekke behovet opptil fem måneder og reservedeler for utstyr knytta til jordbruket. Finland har brukt store ressurser på å bygge opp beredskapslagrene. Men situasjonen er annerledes i nabolandene.

– Vår oppgave er å sikre medisinforsyningen i landet og derfor har vi fulgt nøye med på virusets utvikling siden januar. Vi har bedt legemiddelbransjen om å gjøre risikovurderinger dersom situasjonen blir langvarig og de har bedt utsalgsstedene om å informere dersom de ser tegn på distribusjons- eller produksjonsforstyrrelser, sier Johanna Nystedt, direktør i Fimea til Hufvudsstatsbladet. Nystedt er direktør for Fimea, det finske medisinske byrået, og snakker om lager av medisiner og medisinsk utstyr.

– Finlands situasjon er betydelig bedre enn andre land ettersom vi har en buffer.

Det samme gjelder for andre nødvendighetsgoder i en krise. Finland har beredskapslager for olje, dagligvarer og korn.

Ikke like bra i nabolandene

Forskere ved svenske Totalförsvarets forskningsinstitut har vurdert den svenske beredskapen og sammenlignet med nabolandene.

«I rapporten Beredskapslagring – en kunskapsöversikt om beredskapslagring som ett verktyg för ökad försörjningsberedskap i Sverige kommer det blant annet fram at landet ikke har noen beredskapslagring for mat», skriver Nationen.

– Det er ingen beholdning av spiseklare matvarer i beredskap for matforsyning. Som i de aller fleste andre områder, har lagring blitt minimert til fordel for en mer direkte sammenheng mellom produksjon og forbruk, står det i rapporten.

Også Senterpartiets leder er bekymret for vår matberedskap.

– Vi ser nå at det er noen store mateksporterende land som begynner å innføre eksportrestriksjoner. Andre land begynner å hamstre. Det skjer så mye rundt oss nå, sier senterpartilederen.

De norske beredskapslagrene for gjelder mat anses å holde i tre uker.

Finlands nye statsminister Sanna Marin vokste opp under enkle kår med sin alenemor, ifølge VG.

34-åringen har tidligere uttalt at barndommen har hatt sterk påvirkning på hennes politiske prioriteringer.

– Jeg kommer fra en fattig familie og ville ikke vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for den sterke velferdsstaten og landets utdanningssystem.

Finland hadde et statsbudsjett var i 2018 på 537 milliarder målt i norske kroner. Samme år brukte Norge nesten tre ganger så mye, 1370 milliarder. Bare NAV belastet statskassen med 478 milliarder.

Finland har med sine 5,5 millioner innbyggere en større befolkning enn Norge. De har god levestandard, et godt fungerende helsevesen og en skole som mange hevder er verdens beste.