Politiet har tatt ut siktelse mot foreldrepar fra Somalia for grov frihetsberøvelse.

Somalierne som har norsk statsborgerskap er under mistanke for å ha sendt sine barn på koranskole i Somalia, skriver NRK.

Den eldste sønnen er 19 år og forsvant i fjor høst. Den nest eldste som nå er 17 år, forsvant fra hjemkommunen i Sør-Østerdal allerede i 2016. Rett etter at politiet i Innlandet tok ut siktelse mot foreldrene i midten av mars, så forsvant moren med de to yngste sønnene på 9 og 14 år. Faren er satt i varetekt.

Det skal ha vært venner av de to siktede som varslet politiet. Den norske ambassaden i Kenya er varslet om saken og samarbeider tett med det norske politiet. Det er usikkerhet rundt hvorvidt guttene er sendt på koranskole i Kenya eller Somalia.

Advokat Jostein Løken som forsvarer den siktede faren benekter at guttene er på koranskole mot sin vilje.

– Han forklarer at han mente det var best for barna å ha opphold i Afrika i en periode nå. Han forklarer at han ikke har tvunget noen. Det han har gjort er for å ivareta barna på en best mulig måte, sier Løken.

Politiadvokat Henning Klauseie tror ikke noe på det.

– Vi mener vi både har vitneforklaringer og tekniske bevis som viser det, sier han.

Norge har ikke noen utleveringsavtale med Somalia og er dermed avhengig av velvilje fra morens side for å få guttene tilbake til Norge.

Somaliere i Norge er den innvandrergruppa som oftest sender barna til skoler i utlandet.