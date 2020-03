annonse

«Vi blir altfor mange mennesker. Det er på tide å bryte den store stillheten om hva som virkelig truer miljø og klima de nærmeste årene.»

Slik var ingressen i en mye omtalt kronikk i Aftenposten i 2014, skrevet av forfatteren Gert Nyhårdshaug, som bekymret seg over befolkningsveksten.

«Ifølge FNs siste prognoser blir vi 9,6 milliarder mennesker i 2050 og 10,9 milliarder i 2100. Hvis kvinner i gjennomsnitt får 0,5 barn mer enn forventet, kommer vi imidlertid til å bli 16,6 milliarder i 2100.»

Stadig flere mennesker ville føre til matmangel, økologisk kollaps og klimakrise. Og politikere var ikke villige til å diskutere disse problemene, selv ikke på klimakonferansen i København i 2009. Hvorfor ikke?

«Svaret på dette er like enkelt som det er deprimerende: Alle spørsmål om metoder og bindende tiltak for fødselsbegrensning er fullstendig tabu og blir kontant avvist i multinasjonale organer fordi det blir oppfattet som et angrep på den religiøse troen til en rekke toneangivende og mektige nasjoner.»

«Vi er for mange, vi bør ikke være mer enn to milliarder. «Alt over det vil uunngåelig føre til en global sultkatastrofe …» skrev Nygårdshaug i 2014.

Gert Nygårdshaug var ikke den første som bekymret seg over befolkningsveksten. Den britiske presten og samfunnsforskeren Thomas Malthus skrev om dette allerede på slutten av 1700-tallet. Han er mest kjent for å hevde at matvareforsyningen på sikt ikke kan holde tritt med en ubegrenset befolkningsvekst. Befolkningen ville alltid måtte leve på et eksistensminimum, hevdet Malthus. Men den industrielle revolusjonen og den enorme veksten i produktivitet gjorde skam på hans spådommer, hvis man tidsbegrenser spådommene til 200 år frem i tid.

For 50 år siden skapte biologen Paul Ehrlich hysteri med boka The Population Bomb, hvor han påsto at vi sto overfor en befolkningskatastrofe, og følgelig måtte handle radikalt.

Boken kom ut i 1968 og utløste en bølge av undertrykkelse verden rundt. Blant annet gikk dette utover fattige indere og kinesere, det var jo de som var for mange. Mange ble tvangssterilisert. Noen få år senere innførte Kina ettbarnspolitikken, som ble opphevet så sent som i 2015, da myndighetene forsto at en slik politikk uunngåelig ville føre til en voldsom eldrebølge.

Nå er det coronaepidemien som skal redde verden fra overbefolkning. I en interessant og tankevekkende artikkel for Forskning.no stiller Erik Tunstad spørsmålet:

Vi må redde klimaet. Hvem skal ut?

Erik Tunstad er en norsk forskningsjournalist, programleder i radio, høgskolelektor og fagbokforfatter. Han er særlig kjent som formidler av evolusjonsteori og biologi i Norge.

Tunstad viser til samtaler han har hatt med folk som tilsynelatende er takknemlig for coronaviruset.

– Det virket som om hun syntes det var en fin løsning: Vi forurenser, ødelegger, utrydder – og så kommer Moder Natur og rydder opp. Gjerne med en pandemi. Coronaviruset vil nok gjøre susen.

«Tenk hva det ville gjøre for klimaet, hvis vi ikke var så mange, sa hun ettertenksomt.»

Men hvem skal ut? Jeg eller min borddame? spør Tunstad. Han avviser ikke at bekymringen er reell. Vi ER kanskje for mange mennesker. Men er dette et problem som lar seg løse uten å gå på akkord med absolutt alle former for verdier? For HVEM er for mange? Og hvordan kan vi redusere en befolkning? Svarende er skremmende.

Mennesker er kreftceller

Han viser til miljøverneren Paul Watson, som beskriver mennesker som «kreftceller» som har infisert moder jord. Det samme bildet finner vi hos Erlich. Dette er tanker som vi har sett grusomme konsekvenser av tidligere i historien, mener Tunstad. Dessuten forventer samfunnsforskere at befolkningsveksten vil flate ut ettersom stadig flere løftes ut av ekstrem fattigdom. Ekstrem fattigdom er snart utryddet, og bedre levestandard får befolkningsveksten til å bremse opp.

Tunstad fortsetter:

– Vi klarer å fø 11 milliarder. På verdensbasis hiver vi mer enn 30 prosent av all mat – nok for 2,5 milliarder ekstra munner.

– Jeg tror dere forstår hvor jeg vil. Verden er som den er – deal with it. Vi er sju milliarder – og ingen av oss er «for mange». Det hjelper ingenting å påstå at noen er det – det åpner bare for misantropiske fantasier.

Verdens miljøproblemer løser vi ved å identifisere de av dem som virkelig er det – og deretter ta håndfaste grep. Tunstad har konkrete forslag:

– Regnskogene forsvinner. Vi bygger ned norsk natur. Gjør noe med det!

– Vi forurenser. Gjør noe med det!

– Vi fisker havene tomme. Gjør noe med det!

– Og slutt å fantasere om at vi skal reddes av coronavirus eller folkemord. Det vil som sagt ta seg dårlig ut i historiebøkene.