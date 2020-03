annonse

annonse

Oslo universitetssykehus anbefaler at pasienter med uklare magesmerter testes for korona og behandles som smittefarlige. Flere slike pasienter har hatt covid-19.

Et av tilfellene fra Oslo universitetssykehus beskrives i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det dreier seg om en kvinne med magesmerter som ble testet for covid-19, til tross for at hun ikke hadde de mer kjente symptomene som hoste eller muskelsmerter. Testen ga positivt utslag.

Lege og artikkelforfatter Hilde Bastøe Sellevoll tar nå til orde for å legge inn uklare magesmerter som et kriterium når man vurderer smitterisiko hos akuttpasienter.

annonse

– Dette kan muligens redusere risiko for smittespredning til pasienter og ansatte i sykehus, sier hun.