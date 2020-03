annonse

For et par år siden ble den det her gjelder pågrepet, siktet og fengslet for to voldtekter med samme modus.

Etter en tid i varetekt, ble vedkommende løslatt av retten mot meldeplikt for politiet. Under meldepliktperioden, ble han igjen mistenkt og siktet for en ny voldtekt. Det siste forholdet bar også preg av at gjerningsmannen hadde brukt samme framgangsmåte og maktmisbruk som de to tidligere alvorlige anmeldte overgrepene.

I april 2018 rømte mannen landet. Han har siden den gang vært internasjonalt etterlyst. Politiet har parallelt med hans forsvinning etterforsket de tre voldtektene som han er siktet for.

11. mars 2020 ble den ettersøkte pågrepet av finsk politi. 14 dager etterpå ble han tvangsreturnert til Oslo og overlevert norsk politi.

Sist torsdag ble omtalte fremstilt i Oslo tingrett. Han ble da varetektsfengslet for fire uker.

Den snart 40 år gamle mannen fra Tyrkia godtok rettens kjennelse.

