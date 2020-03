annonse

Italias brutto nasjonalprodukt ligger an til å krympe med 6 prosent i år som følge av koronapandemien, sier landets største arbeidsgiverorganisasjon.

– I hele republikkens historie har vi aldri stått overfor en så stor krise for helse, økonomi og samfunn, sier Confindustria. Et fall i BNP på 6 prosent vil være den største årlige nedgangen siden krigen.

Anslaget er basert på at «den akutte fasen av helsekrisen» er over i mai, og at de økonomiske aktivitetene deretter gjenopptas gradvis. Italia har vært stengt det meste av mars i et forsøk på å dempe spredningen av viruset.

Over 11.500 mennesker er døde i Italia så langt i pandemien.

Confindustria ber om store tiltakspakker fra både egne myndigheter og EU for å dempe nedturen. På ønskelisten står også felles obligasjoner for eurolandene, et forslag Tyskland og flere land i nord nylig avviste.

Sammen med sine søsterorganisasjoner i Tyskland og Frankrike, vil Confindustria be EU om en ekstraordinær offentlig investeringsplan på 3.000 milliarder euro. For tiden tilsvarer det rundt 35.000 milliarder kroner eller tre og et halvt oljefond.

Mandag kom det anslag som viste at britisk økonomi kan krympe med rundt 4 prosent i år, mens tysk økonomi kan gå tilbake mellom 2,8 og 5,4 prosent. Hvor stor nedturen blir, avhenger blant annet av hvor lenge de strenge tiltakene vedvarer.

