Kommunen har et stort behov for flere sykepleiere, og har løst det ved å hente inn personell fra Sverige og Latvia.

I Narvik kommune i Nordland er fire personer smittet med coronavirus. Kommunen har et stort behov for flere sykepleiere, og har løst det ved å hente inn personell fra Sverige og Latvia. Dette til tross for at Sverige er i en presset situasjon, med langt flere dødsfall enn Norge.

Videre har ikke Sverige like strenge smittevernsrestriksjoner som i Norge. Grunnskoler, barnehager, barer, restauranter og treningssentre holder fortsatt åpent.

Smittefare

TV 2 rapporterer at de har sett en bekymringsmelding fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nordland til Narvik kommune, der forbundet uttrykker bekymring for at kommunen henter inn personell fra Sverige uten å holde dem i karantene i 14 dager før de begynner å jobbe med pasienter.

– Man kan si at «hvis du føler deg syk på jobb, så skal du hjem», men innen man rekker å kjenne symptomer, så kan man ha smittet mange kolleger og pasienter, sier Gjertrud H. Krokaa, som er fylkesleder i Sykepleierforbundet i Nordland.

Bekrefter opplysningene

Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa i Narvik kommune bekrefter at man har hentet inn personell fra utlandet, fordi kommunen angivelig mangler folk.

– Vi har søkt fritak fra karantenebestemmelsen for fem personer den siste tiden. Det gjelder to personer som kommer fra syd for Dovre, samt tre personer fra utlandet, sier Laksaa.