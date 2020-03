annonse

annonse

Voldsom kritikk har blitt rettet mot Verdens helseorganisasjon (WHO) etter at en høytstående representant for organisasjonen nektet å snakke om Taiwan med en journalist.

Under et videointervju med den Hongkong-baserte journalisten Yvonne Tang, virker det som WHOs vise-generalsekretær, Bruce Aylward, bevisst legger på, for å unngå å svare på et spørsmål rundt et mulig Taiwan-medlemskap i organisasjonen, i lys av Covid-19 pandemien.

Allerede beskyldt for å danse etter Beijings fløyte i etterkant av coronavirus-pandemien, har hendelsen ført til at en ny runde med voldsom kritikk har blitt rettet mot WHO. Kritikken har kommet fra flere hold – inkludert Sverige, Frankrike og Storbritannia – men ingen har slaktet FN-organisasjonen like hardt som innflytelsesrike personer i verdens største og tredje største økonomi, Japan og USA.

annonse

Intervjuet

Intervjuet mellom Tang og Aylward fant sted lørdag 28. mars over Skype.

– Kommer WHO til å revurdere om Taiwans medlemskap i organisasjonen?, spurte Tang.

Etter å ha blitt konfrontert med spørsmålet, stirret Aylward rett inn i kameraet i noen sekunder, før han påstod at han ikke hadde hørt det. Da Tang sa at hun ville gjenta spørsmålet, ble hun raskt avfeid av WHO-representanten.

annonse

– Nei, det er ok. La oss gå til neste spørsmål, sa han.

Da Tang likevel insisterte på snakke om Taiwan og coronaviruset, ble forbindelsen plutselig kuttet, men hun ga seg ikke. Journalisten ringte Aylward opp igjen, og insisterte på at han skulle kommentere Taiwans respons for å begrense smitten av coronaviruset.

Les mer: Erik Solheim: Kinas fremste norske støttespiller

– Vi har allerede snakket om Kina, og som du vet, når man ser på alle de forskjellige områdene i Kina, har faktisk alle gjort en god jobb. Med det vil jeg takke deg for å ha invertert oss til å delta, svarte han.

annonse

Vekket sinne

Episoden har vekket sinne spesielt i Japan. Landets visestatsminister, Aso Taro, rettet nådeløs kritikk mot WHO i det japanske parlamentet.

– Folk mener at Verdens helseorganisasjon burde skifte navnet sitt. Organisasjonen burde ikke hete WHO. Den burde få navnet KHO – Kinas helseorganisasjon, sa han til landets parlamentarikere.

Les også: Coronaviruset: President Xi Jinping visste om alvorlighetsgraden av utbruddet langt tidligere enn først påstått

Taro klagde på organisasjonens tidligere leder, Margaret Chan, som han beskyldte for mangel på åpenhet under sitt lederskap. Han mener at dagens leder, Tedros Adhanom, ikke er noe bedre, ettersom han blindt har akseptert Kinas versjon om coronavirus-utbruddet fra begynnelsen av:

– Hvis WHO på et tidlig tidspunkt ikke hadde insistert på at Kina ikke hadde en lungebetennelse-epidemi, så ville verden ha tatt forhåndsregler. WHO, som er en global organisasjon, inkluderer ikke en gang Taiwan. Og nettopp fordi Taiwan ikke er medlem av WHO, har landet blitt en verdensleder i å bekjempe epidemien, tordnet Taro.

annonse

Tucker Carlson: – Hinsides motbydelig

Hendelsen har også satt sinnene i kok i USA – på tvers av partipolitisk affiliering. Spesielt Fox News’ populære programleder, Tucker Carlson, var ikke nådig i sin kritikk av WHO. Han mener at WHO har blitt kjøpt av Beijing, siden representanter av organisasjonen har ukritisk hyllet Kinas respons til virus-utbruddet siden dag én.

Les også: Ekspert om coronavirus-pandemien: Krig er en god analogi

– WHO har repetert Kinas løgner som fakta til resten av verden. Innledningsvis hevdet Kina at viruset ikke var smittsomt mellom mennesker, selv om leger i Wuhan visste bedre. WHO repeterte denne løgnen og hindret på denne måten verdens mulighet til å forberede seg til å begrense smitten, sa han og la til:

– Det er hinsides motbydelig. Det er skummelt.