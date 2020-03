annonse

Landsmøter og store politiske saker skyves ut i tid mens regjeringen jobber for å håndtere koronakrisen. Men regjeringens melding om iskanten er ikke utsatt.

Spørsmålet om hvor iskanten skal gå, handler i praksis om hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet. Det er en del av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet.

– Regjeringen jobber mest mulig som normalt, og det er ikke besluttet endringer i framleggelsen av meldingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Han vil imidlertid ikke si noe om når planen skal legges fram.

Striden om iskanten tegnet før koronakrisen til å bli en av vårens store politiske saker. Venstre og KrF er på kollisjonskurs med Fremskrittspartiet, som forlot regjeringen i januar.

Saken er heller ikke avklart på rødgrønn side. Mens SV har bedt Arbeiderpartiet om hjelp til å få flyttet iskanten sørover, har Ap og Senterpartiet ønsket se regjeringens forslag før de tar stilling til saken.

Forsvar og bioteknologi

Rett før påske skulle regjeringen legge fram sitt forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret for årene 2021–2024. Saken er nå skjøvet til etter påske.

Også Stortinget utsetter nå en rekke saker. Nylig ble det klart at Stortingets behandling av bioteknologiloven, blant annet forslag om å tillate eggdonasjon, er utsatt på ubestemt tid.

Næringskomiteen utsetter å behandle et forslag om «turistskatt», ikke minst fordi koronakrisen har skapt frykt for et konkursras i reiselivsbransjen.

Kvotemeldingen skulle vært avgitt 2. april, men er utsatt til over påske. Meldingen skal avklare hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, hvordan de kan fiske og hvordan fiskekvotene skal fordeles.

Derimot avgis næringskomiteens eierskapsmelding som planlagt 2. april. Og tirsdag avgir energi- og miljøkomiteen sin innstilling om North Connect-kabelen. Regjeringen gikk nylig inn for å utsette beslutningen om å gi kabelen konsesjon.

Landsmøter utsettes

Høyre, Frp og Venstre har utsatt sine landsmøter, som skulle vært holdt i vår. For Venstres del betyr det at Trine Skei Grande fortsetter som partileder, selv om hun for lengst har varslet sin avgang.

MDG kommer til å holde sitt landsmøte i slutten av april digitalt.

Høyres planlegger å avvikle sitt landsmøte i forbindelse med kommunalkonferansen i Tønsberg i september. Også Frp sikter mot august-september med tanke på sitt landsmøte.

12. mars utsatte Trøndelag Ap sitt årsmøte på ubestemt tid. Det betyr at det forblir uklart en stund til om tidligere Ap-nestleder Trond Giske igjen blir å finne i en sentral posisjon i fylkeslaget.

Vårens lønnsoppgjør er utsatt, og forhandlingene gjenopptas 3. august. Også partene i jordbruksforhandlingene har uttrykt at det ikke blir «tradisjonelle forhandlinger» i 2020. Trolig blir forhandlingene, som omhandler inntektsåret 2021, utsatt til høsten.

Solberg utsetter USA-tur

Også for reiseaktiviteten til statsminister Erna Solberg (H) får krisen konsekvenser. Hun skulle etter planen reist til New York rett over påske for å drive valgkampinnspurt for Norges kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd.

Nå er turen utsatt. Statsministerens kontor opplyser at Solberg, som alle andre, må forholde seg til helsemyndighetenes smittevernråd og reiserestriksjoner.

– Det betyr store endringer i hennes kalender. Mange reiser og arrangementer innenriks og utenriks er utsatt på ubestemt tid. Det gjelder også for denne reisen, heter det.