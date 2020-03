annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste sakene fra innland.

00:01 NTB Skriver: En personbil kom mandag kveld over i motgående felt og kolliderte med en traktor på Sanderveien i Ski. Traktorskuffa gikk gjennom frontruta og traff bilføreren.

Øst politidistrikt opplyser om ulykken i Ski klokka 23.12 mandag kveld.

– Fører av personbilen har hodeskader etter å ha blitt truffet av skuffa på traktoren i hodet. Vi kjenner foreløpig ikke til skadeomfanget utover det. Fører var bevisst og blir kjørt til Ullevål sykehus med ambulanse. Undersøkelser på stedet tyder på at personbilen har kommet over i motgående kjørefelt, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til NTB.

23:54 NTB Skriver: Ingen pasienter er skadd, men to ansatte ved Akershus universitetssykehus har fått i seg litt røyk etter et mindre branntilløp på et pasientrom mandag kveld.

Politiet i Øst meldte om branntilløpet på pasientrommet på Akershus universitetssykehus (Ahus) klokka 23.14 mandag kveld.

– Vi ble varslet via 110-sentralen 23.10. Da vi kom dit var brannen slukket. Det skal ha vært mindre branntilløp i en seng. Årsaken har vi ikke oversikt over så langt. Det jobbes med utlufting av avdelingen, der pasientene ble evakuert over til en annen avdeling, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til NTB.

