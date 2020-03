annonse

Oslo kommune sørger for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber også i påsken. Tilbudet går også til barn i sårbare familier.

Selv om skoler og barnehager normalt er stengt i påskedagene, fortsetter Oslo kommune med et tilbud for barn under 12 år hele påsken gjennom.

Rundt 1200 barnehagebarn og 600 skoleelever har brukt tilbudet så langt. Det gjelder for det meste barn av foreldre med såkalt samfunnskritiske funksjoner, som helsepersonell og politi. Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), er bekymret for at det ikke omfatter flere barn fra sårbare familier.

– Selv om vi har åpnet opp for at flere kan få være på skolen eller i barnehagen, er det likevel veldig mange barn vi ikke får til å møte, så dette er krevende.

Thorkildsen takker samtidig alle som prøver å hjelpe.

– Vi har mange lærere, sosiallærere, assistenter og barnehagepedagoger som følger opp barn de er bekymret for, samtidig som de også skal ivareta alle de andre – kanskje i kombinasjon med hjemmeskole for sine egne barn.

Privatisteksamener i Oslo avlyses ut april

Alle privatisteksamener som skulle gjennomføres i Oslo fra 14. til 30. april, blir avlyst på grunn av koronasituasjonen. Det går utover 2.000 elever.

Eksamenene er utsatt på ubestemt tid, mens eksamenene som skal avholdes etter 30. april, foreløpig skal gjennomføres som planlagt, skriver VG.

Til sammen 9.000 elever skal ta privatisteksamen i Oslo dette semesteret, 2.000 av disse skulle tatt eksamen i april.

– Vi håper at vi skal kunne gjennomføre eksamen senere i år. Vi vil selvfølgelig holde kandidatene godt informert, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Alle eksamener i grunnskolen og skriftlige eksamener i videregående skole her i landet er allerede blitt avlyst på grunn av koronautbruddet, og elevene vil få vitnemål. Men privatister kan ikke få karakter i faget uten eksamen.

– Vi er i tett dialog med Kunnskapsdepartementet om dette og avventer hva de kommer med når det kommer til muligheter for å gjennomføre eksamen på alternative måter. Vi skal gjøre alt vi kan for å sørge for at eksamen skal kunne gjennomføres, sier Gerhardsen.