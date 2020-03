annonse

Pandemien har kostet 3.393 liv i USA, noe som er flere enn de 3.305 døde i Kina. I New York er situasjonen så prekær at det bygges feltsykehus i Central Park.

USA er nå dessuten landet med det høyeste antallet smittede. Tirsdag kveld var det registrert over 176.000 bekreftede koronatilfeller, ifølge Worldometers ‘ oversikt.

Bare i delstaten New York hadde koronaviruset fram til tirsdag kostet 1.550 mennesker livet, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

New York er blitt episenteret for epidemien i USA, og kapasiteten på sykehusene er allerede sprengt.

– Farligere enn vi trodde

– Jeg er lei av å følge etter dette viruset. Vi har vært etter det fra dag én, sa Cuomo tirsdag.

– Vi har undervurdert dette viruset. Det er mektigere, det er farligere enn vi trodde, sa guvernøren.

Guvernørens egen bror, CNN-ankeret Chris Cuomo, er blant de smittede. Programlederen fortalte tirsdag at han har feber, fryser og er kortpustet.

I delstaten var det tirsdag registrert 75.795 smittetilfeller. Dødstallet steg nesten 30 prosent fra mandag til tirsdag. Toppen er ikke nådd, advarte Cuomo.

Økningen betyr at delstaten New York nå har passert Hubei-provinsen i Kina, der viruset først ble registrert. I Hubei er det innrapportert 67.801 tilfeller.

– Krig

Guvernøren sa tirsdag at helsevesenet i delstaten står overfor en krig som det aldri har opplevd før, og at leger og sykepleiere utsettes for enormt fysisk og følelsesmessig stress.

Lysene på Empire State-bygningen var farget røde mandag til ære for helsevesenets arbeidere i frontlinjen, ifølge en melding på bygningens egen Twitter-konto.

I USAs finanshovedstad utkjemper man nå en kamp mot klokken for å tredoble sykehuskapasiteten før virustoppen ventes om to-tre uker, opplyser New York-ordfører Bill de Blasio.

– Vi trenger et nivå med sykehuskapasitet som vi aldri før har sett, og som vi aldri engang har kunnet forestilt oss, sa han til NBC tirsdag.

Feltsykehus og sykehusskip

Et titalls telt med 68 senger og ti respiratorer er satt opp i Central Park. De første pasientene med covid-19-smitte skulle innlosjeres i det nye feltsykehuset i byens ikoniske park senere tirsdag.

– Man ser filmer som «Contagion» og man tenker at det virker så virkelighetsfjernt, at det aldri kommer til å skje. Å se at det faktisk skjer her er svært surrealistisk, sier en forbipasserende, 57 år gamle Joanne Dunbar.

Sør for Central Park er Javits Convention Center nå i drift som sykehus med nesten 3.000 sengeposter. Dette senteret skal ta imot pasienter som ikke er smittet med koronaviruset for å ta unna presset på de øvrige sykehusene. Det samme skal sykehusskipet USNC Comfort som ligger ved Pier 90 noen få kvartaler unna med 1.000 senger og 12 operasjonssaler.

Flere andre steder i New York får også provisoriske sykehus ved at blant annet sportsanlegg blir omdisponert.

Korona på hangarskip

Hangarskipet USS Theodore Roosevelt ligger for tiden i Guam. Flere titall av de rundt 5.000 om bord har testet positivt om bord. Skipets kaptein Brett Crozier har bedt den amerikanske marineledelsen om tillatelse til å isolere mesteparten av mannskapet på land.

Hvis ønsket blir innvilget, blir skipet i praksis tatt ut av tjeneste. USAs hangarskip inngår som en sentral del av USAs militære slagkraft globalt.

Globalt er over 800.000 mennesker smittet og mer enn 40.000 har mistet livet, ifølge Worldometers.

Flest dødsfall er registrert i Italia, der 12.428 personer er døde. I Spania er 8.269 bekreftet døde. Frankrike følger på tredjeplass med 3.523 døde, etterfulgt av USA og så Kina.