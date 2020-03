annonse

Rødt mener den siste krisepakken fra Stortinget er for svak og urettferdig, men vil likevel støtte de fleste av tiltakene. MDG støtter ikke helheten i pakken.

– Vi kommer til å stemme for mye av det som nå legges fram, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han etterlyser samtidig umiddelbare tiltak for leverandørindustri og verft, krav til utleierne om kutt i husleie for kriserammede bedrifter og bedre inntektssikring for folk som «faller mellom to stoler».

Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm etterlyser enda mer kraftfulle tiltak for kollektivtrafikk, studenter og stimulering av grønne satsinger. Hun er samtidig kritisk til «klimafiendtlige» avgiftskutt, som utsatt innbetaling av særavgifter på drivstoff og kutt i CO2-avgiften.

– Det er en pakke med veldig mye bra, og mye vi kunne stilt oss bak. Men det er en helhet her vi ikke kunne undertegnet, sier hun til NTB.