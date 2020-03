annonse

Milliardæren Richard Bransons selskap Virgin Orbit legger om produksjonen fra å lage raketter til å lage svært ettertraktede respiratorer til bruk i helsevesenet mot coronapandemien.

Mangelen på medisinsk utstyr har fått en rekke amerikanske selskaper til å legge om driften for å hjelpe, og nå forbereder den kjente milliardæren Richard Branson seg på at et av hans selskaper skal masseprodusere respiratorer, melder amerikanske medier.

Branson eier selskapet Virgin Orbit , som er basert i California, og der det vanligvis lages rakettmotorer.

Men «noen få raske grep» og et samarbeid med et forskningsteam har resultert i at en enkel og fullt ut funksjonell respirator er konstruert, og den kommer godt med i et helsevesen der det er stor mangel på utstyr i sykehusene i kampen mot coronaviruset.

Skal produsere hundretusener i uken

– Det er en veldig, veldig enkel og robust design som vi kan komme ut med til de menneskene og sykehusene som trenger det mest, og vi kan gjøre det veldig raskt, sier prosjektleder Kevin Zagorski, som er ansvarlig for selskapets daglige rakettmotorproduksjon til CNBC.

Respiratorer hjelper pasienter til å puste kunstig, når de ikke klarer å gjøre det selv for eksempel ved en kraftig lungebetennelse.

Selv om myndighetene først må godkjenne respiratoren, forventer Virgin Orbit at de kan komme igang i løpet av få dager.

Målet er å levere hundretusener hver uke.