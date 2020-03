annonse

Falske nettsider er blitt noe vi alle må forholde oss til. De vokser i omfang og er ofte profesjonelt utformet. Da er det lett å bli lurt. Bare den siste måneden stanset Telenors Nettvern over 80.000 besøk på falske nettsider.

– Falske nettsider er ikke noe nytt, men vi ser at omfanget øker stadig. Derfor har vi utviklet Nettvern for å gjøre den digitale hverdagen litt tryggere.

– Dersom du er på vei inn til en falsk nettside, får du en varselsmelding på skjermen – slik at du unngår for eksempel svindel eller unødvendig skade på mobilen eller datamaskinen, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.

Hver måned stanser Nettvern mellom 100.000 og 300.000 besøk på falske nettsider. Siden april 2019 har tjenesten stanset nærmere 2,4 millioner sidevisninger.

Folk blir mer bevisste

Gjennom 2019 gikk antall sperrede sidehenvisninger ned.

Ifølge mobildirektøren tyder statistikken på at befolkningen er mer bevisst enn tidligere.

– Vi ser at befolkningen over tid blir stadig mer på vakt, og mange har en sunn skepsis til nettsider de eksponeres for. Derfor ser vi en nedgang i antall sperrede sidevisninger.

– De siste fire månedene har tallene vært relativt stabile, men vi stanset likevel over 80.000 sidevisninger forrige måned alene. Denne typen svindel varierer fra uke til uke, så det er naturlig med en viss variasjon i antall varsler, sier Brown.

En høyst reell trussel

Ifølge bransjeorganisasjonen Virke finnes det fire til fem ganger så mange falske nettbutikker som ekte. På Forbrukerombudets nettside, er det listet opp mer en 150 nettbutikker som er kategorisert som useriøse aktører.

Eksempelvis finnes det mengder av falske nettsider som promoterer avslag på både sko og merkeklær til urealistiske priser.

Andre eksempler kan være en falsk konkurranseside eller et postselskap som krever «de siste 60,-» for at du skal motta pakken du har bestilt. Trusselen er med andre ord svært reell.

– Når nettbutikkene frister med gode tilbud på akkurat det du ønsker deg, er det fristende å slå til. Hvis du oppdager en konkurranse på nett som virker for god til å være sann, så er den mest sannsynlig det. Det er derfor lurt å ta noen forholdsregler før du gir fra deg sensitiv kortinformasjon, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge.

Hun legger til:

– Kjenner du ikke til nettbutikken eller nettsiden fra før, og ikke er helt sikkert på om den er seriøs, bør du alltid være kritisk til før du handler.