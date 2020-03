annonse

Tidligere redaktør Jens Barland i Stavanger Aftenblad og nå forsker på Høyskolen Kristiania mener at gammelmedia trenger krisepakker. Ellers vil det bli færre aviser.

– Jeg tror folk flest opplever at mediene er viktige for dagens situasjon, for å underdrive litt. I krisetider er det viktig å nå ut med budskap som både er nøyaktig og kvalitetskontrollert, sier Barland til Journalisten og legger til:

– I disse koronatider har mediene virkelig demonstrert sin samfunnsrolle, selv om både samfunnet og mediene er i krise.

Annonsemarkedet har falt kraftig og mange har måtte permittere ansatte, derfor ønsker gammelmedia at staten kommer inn med mer enn en milliard. Kravet er kontantutbetalinger, offentlig annonsering og fritak for arbeidsgiver- og merverdiavgift. Barland er enig kravene, men han har forståelse at det er mange som trenger hjelp i dag.

– Det de drar opp fra verktøykasse er helt relevant. Jeg har ingenting å utsette på de kravene som mediebransjen kommer med. Men de havner selvfølgelig i en situasjon der det er mange gode formål i samfunnet som må ha økonomisk hjelp, sier han.

Barland sier at arbeidsgiveravgift har blitt utredet tidligere, så det er et tiltak som er gjennomarbeidet. Han mener at offentlig annonsering virker som et fornuftig tiltak for å bistå gammelmedia.