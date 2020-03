annonse

Angriperen som drepte ni personer i Hanau i Tyskland, var høyreekstremist og hadde rasistisk motiv, slo politiet fast tirsdag.

– Det føderale tyske politiet anser at handlingen var klart høyreekstremistisk, skrev det tyske føderale politiets (BKA) leder Holger Münch på Twitter tirsdag.

Han la til at drapene «var basert på rasistisk motiv».

Dagen i forveien meldte tyske medier at føderale etterforskere hadde konkludert annerledes, nemlig at den mistenkte, identifisert som Tobias R., ikke hadde gjennomgått noen typisk høyreekstremistisk radikaliseringsprosess, og at rasisme ikke var et fremhevet trekk i hans ideologi.

Tvert imot hadde han valgt sine ofre for å skape mest mulig oppmerksomhet rundt sin konspirasjonsteori om overvåking iscenesatt av etterretningstjenestene, og han led av paranoia, skrev tyske aviser.

Ni mennesker av utenlandsk opprinnelse ble skutt og drept i Hanau sentrum 19. februar. 43-åringen dro deretter hjem, der han drepte sin 72 år gamle mor og deretter seg selv.

På internett hadde han spredt forvirrende tanker, obskure konspirasjonsteorier og rasistiske meninger.

