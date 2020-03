annonse

annonse

USA har besluttet å forlenge de strenge sanksjonene mot Iran i ytterligere 60 dager, opplyser Utenriksdepartementets talsperson mandag kveld.

På Twitter skriver Morgan Ortagus at de følger utviklingen i Irans atomprogram nøye, og at USA kan justere sanksjonene når som helst.

– Irans fortsatte utvidelse av kjernefysiske aktivitet er uakseptabelt. Regimets kjernefysiske utpressing er blant de største truslene mot internasjonal fred og sikkerhet, heter det fra departementet.

annonse

– Som Donald Trump sa, Iran vil aldri få lov til å ha et atomvåpen, skriver Ortagus.

Erklæringen kommer en uke etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet ba om at sanksjonene mot Iran lettes eller oppheves for å ikke hindre det medisinske arbeidet i det koronarammede landet.

Hittil er det meldt om 41.495 smittetilfeller og 2.757 dødsfall. Det kan være store mørketall.

Myndighetene sa allerede midt i mars, da de hadde i overkant av 13.000 smittede, at utbruddet kan være mer enn landets helsetjenester kan klare å håndtere, ikke minst når landet også er rammet av USAs sanksjoner.

annonse