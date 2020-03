annonse

Med over 3.000 koronadødsfall er USA snart i ferd med å passere Kina. I Russland stenges flere byer ned, mens stadig flere grenser lukkes i Asia.

Amerikanerne har i løpet av få uker sett en eksplosiv økning i dødstallene som følge av koronaviruset. Tirsdag hadde viruset tatt livet av 3.170 personer i USA, mens det er registrert 3.300 døde i Kina siden desember.

Smittetallet i hele USA lå tirsdag morgen på drøyt 164.000 registrerte tilfeller. Bare i New York er antall døde oppe i over 1.200, og guvernør Andrew Cuomo sier delstaten trenger ytterligere 1 million helsearbeidere. Ifølge Cuomo er helsevesenet allerede i ferd med å bryte sammen.

I alt var 788.000 mennesker i verden smittet av koronaviruset tirsdag formiddag, ifølge Worldometers , mens dødstallet lå på 37.850. Over halvparten av dødsfallene er registrert i Spania og Italia.

Studie viser lavere dødsrate

Tallene viser også at 166.000 mennesker er erklært friske, og tallet øker jevnt og trutt.

Både antall smittetilfeller og dødstall varierer sterkt fra land til land, ikke bare på grunn av reelle forskjeller, men også basert på hvor mange som blir testet, og hvilke dødsfall som blir registrert.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Lancet finner forskerne i utgangspunktet en dødelighet på 3,67 prosent blant kinesere som har fått påvist viruset. Andelen synker imidlertid til 1,38 når forskerne justerer anslaget for blant annet demografiske forhold.

St. Petersburg stenger

Verdens ledere sliter fortsatt med å finne ut hvordan de skal takle pandemien, der de strenge tiltakene for å hindre smitte fører til at millioner av arbeidsplasser forsvinner. De sosiale og økonomiske sjokkbølgene regnes som de verste verden har opplevd siden annen verdenskrig.

Russland har ventet lenge med å innføre restriksjoner på næringsliv og folks bevegelsesfrihet, men tirsdag ble det klart av nedstengningen av Moskva mandag bare var første skitt. Restriksjonene, som betyr at folk kun kan gå ut i nødvendige ærender, ble tirsdag også innført i St. Petersburg og en rekke andre regioner.

I Asia har flere land helt eller delvis stengt grensene for utenlandske statsborgere, blant dem Japan, Kina og Sør-Korea. Sist ute er Indonesia, som tirsdag varslet at kun utenlandske borgere med permanent opphold, diplomater og personer på offisielt besøk, vil bli sluppet inn.

Porto vil ikke isoleres

I Europa har Spania og Italia innført nærmest portforbud. Det samme har Frankrike gjort, mens et land som Finland har valgt å avskjære Helsingfors og regionen rundt fra resten av landet. Et lignende tiltak er varslet i Portugal, der regjeringen vil isolere den nordlige byen Porto. Men det har lokale myndigheter avvist.

– Om dette ubrukelige og uriktige tiltaket blir gjort, vil det være umulig å drive grunnleggende tjenester, heter det i en uttalelse fra byens rådhus.

941 personer er bekreftet smittet i byen, som har drøyt 200.000 innbyggere. Det er mer enn i hovedstaden Lisboa.

Tiltakene fra land til land speiler også ulike kulturer, der land i Asia har innført påbud om masker når folk er ute, mens land i Vest-Europa følger helsemyndighetenes vurdering av at det har lite for seg.

Likevel har Østerrike nå innført påbud om ansiktsmaske for alle som går i butikken, og i den tyske byen Jena vil myndighetene komme med et lignende påbud, selv om Berlin holder igjen.

Enormt press

Koronakrisen har lagt et enormt press på helsearbeidere over hele verden, som mange steder må ta til takke med dårlig beskyttelsesutstyr, og som dermed har høy risiko for selv å bli smittet.

– Da jeg våknet opp i morges, gråt jeg. Jeg gråt da jeg spiste frokost. Jeg gråt da jeg gjorde meg klar, skriver den franske sykepleieren Elise Cordier på Facebook.

– Men når jeg først var i garderoben, tørket jeg tårene. Pustet inn. Pustet ut. Menneskene i sykehussengene gråt også, og det er jeg som er der for å tørke tårene deres.

Imens understreker Verdens helseorganisasjon (WHO) at ingen må tro at pandemien er over med det første, heller ikke i Asia der situasjonen i land som Kina, Japan og Sør-Korea synes å være under kontroll.

– Dette er en lang kamp, og vi kan ikke senke skuldrene, sier Takeshi Kasai, WHOs regionale leder for det vestlige stillehavsområdet.