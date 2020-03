annonse

Tiltakspakkene gjør ting litt mindre ille, men så lenge Norge er nedstengt, vil flere og flere miste jobbene sine, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi har klart å gjøre ting litt mindre ille, men det blir ikke bra uansett, understreket Vedum da han sammen med regjeringspartiene, Ap og SV la fram den tredje tiltakspakken mot korona tirsdag.

Kompensasjonsordningen skal bidra til at færrest mulig bedrifter går over ende, mens kommunene kan planlegge for vedlikehold av skoler, sykehjem og andre ting i stedet for å nedbemanne, framholdt han.

– Folk skal vite at vi ønsker å bruke penger for å få hjulene i gang så det skal være litt optimisme og framtidstro, sier Sp-lederen.