Arbeidstakerorganisasjonen YS etterlyser bedre ordninger for permitterte og at dagpengeperioden med full lønn utvides utover 20 dager, slik regelen er nå.

– Det virker ikke som Stortinget har forstått at dette ikke bare er en akutt krise for bidriftene, men også for de over 300.000 permitterte som nå går kraftig ned i inntekt, sier første nestleder Hans-Erik Skjæggerud i YS i en pressemelding.

Han er kritisk til at regjeringens tredje krisepakke inneholder støtteordninger for kommuner og bedrifter, men ikke til permitterte og arbeidsledige.

– Vi krever at dagpengeperioden med full lønn for permitterte forlenges fram til sommeren eller så lenge krisen varer. Vi vet at denne krisen kommer til å vare lenger enn tre uker. Da må vi sørge for at de permitterte ikke får et stort inntektstap, sier Skjæggerud.