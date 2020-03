annonse

annonse

Ytringsfrihetsforbundet (YFO) som blant annet Resett-redaktør Helge Lurås dannet i 2018, får avslag på søknaden om tilskudd som livssynssamfunn, skriver Nettavisen.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som har behandlet saken. I avslaget står det at: «Ut fra de opplysningene Ytringsfrihetsforbundet har gitt om sin organisasjon, kan fylkesmannen ikke se at forbundet er et livssynssamfunn i lovens forstand».

Videre skriver Fylkesmannen at forbundet fremstår mer som et interessefellesskap for personer med sammenfallende politiske synspunkter.

annonse

YFO ble dannet av Lurås julen 2018, ifølge Nettavisen. Hovedhensikten bak forbundet er «å sikre personer som er kritiske til ikke-vestlig kultur og som advarer mot dens inntog i det frie, liberale Vesten», tilgang til debatten.

Avslaget er påklaget, opplyser saksbehandler Kjersti Nielsen hos Fylkesmannen til avisen.